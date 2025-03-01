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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta teravih namazında ısıtıcıdan gaz sızdı: 48 kişi hastanelik oldu | Son dakika haberleri

        Sivas'ta teravih namazında ısıtıcıdan gaz sızdı: 48 kişi hastanelik oldu

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir camide teravih namazı sırasında doğalgazlı ısıtıcıdan sızan karbonmonoksitten etkilenen 48 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 01:37 Güncelleme: 01.03.2025 - 01:41
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        Teravih namazında ısıtıcıdan gaz sızdı: 48 kişi hastanelik oldu
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        Sivas'ta Yeşilyazı Mahalle Camisi'nde teravih namazı esnasında rahatsızlanan bazı kişiler, cami dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; camide bulunan doğalgazla çalışan varyant ısıtıcılardan sızan gazdan etkilenen 48 kişi, Suşehri Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede tedavi altına alınanlardan 5 kişi ise tedbir amaçlı Sivas'a sevk edildi.

        SİVAS VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

        Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "28 Şubat Cuma günü saat 20.30 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Akıncılar ilçesi Yeşilyazı Mahalle Camisi'nde teravih namazı esnasında bazı vatandaşlarımızın rahatsızlandığı bildirilmiştir. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, emniyet ve itfaiye ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, camide bulunan ve doğalgazla çalıştığı belirlenen radyant ısıtıcılardan kaynaklı zehirlenme vakalarının meydana geldiği tespit edilmiştir."

        Açıklamada, olaydan etkilenen 48 vatandaştan bazılarının ambulans, bazılarının da kendi imkanları ile Suşehri Devlet Hastanesi'ne intikal ettiği belirtilerek, "Vatandaşların tetkik ve tedavileri Suşehri Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Olaydan etkilenen 5 hasta ise ileri tedavi için Sivas Merkez Numune Hastanemize (hiperbarik ünitesi) sevk edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır." denildi.

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