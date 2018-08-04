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Sıvı nitrojenle tehlikeli deney

04.08.2018 - 08:05 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yiyeceklerin, sıvı nitrojen karşısında nasıl bir tepki vereceğini merak eden adam, yiyecekleri nitrojene batırdı!

  • 1 Sıvı nitrojenle tehlikeli deney
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    Azot ya da nitrojen adı verilen element, temas edilen cismi anında dondurmasıyla biliniyor.

     

     

  • 2 Sıvı nitrojenle tehlikeli deney
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    Sıvı patlayıcıların üzerini örtmek, paketlenmiş gıdaların tazeliğini korumak ya da paslanmaz çelik üretiminde kullanılan sıvı nitrojen ile bu sefer oldukça tehlikeli bir deney yapıldı.

     

  • 3 Sıvı nitrojenle tehlikeli deney
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    Evde kesinlikle denenmemesi gereken ve oldukça tehlikeli olan bir deneye imza atan adam bu sefer bir kabın içinde sıvı nitrojen doldurdu. 

  • 4 Sıvı nitrojenle tehlikeli deney
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    Ardından sıvı nitrojenin içine et, sebze gibi çeşitli yiyecekleri koydu.

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    İşte sıvı nitrojen ile temas eden yiyeceklerin son halleri...

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