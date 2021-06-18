Sivil toplum örgütleri Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıyı kınadı

AA

Belediye binası önünde bir araya gelen grup adına konuşan Yomra Kadınları Toplumsal Dayanışma ve Girişimciliği Destekleme Derneği (YOKADER) Başkanı Varlık Tan Karslı, Başkan Bıyık'a yönelik geçen hafta belediye önünde yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Bu olayın ilçenin ismini lekelemesine asla izin vermeyeceklerini, Yomralılar olarak, hangi siyasi görüşe ve ideolojiye mensup olursa olsun daima adaletin, huzurun ve kardeşliğin yanında olduklarını belirten Karslı, "Devletimiz, bu hain olayın arkasında kimler varsa bulup gerekli cezayı verecektir. Sayın Mustafa Bıyık'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine yapılan saldırının Yomralılar olarak hepimize yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Merhum Cumhurbaşkanımız, zamanın Başbakanı Turgut Özal, kürsüde konuşurken uğradığı hain saldırının ardından veciz bir ifade kullanmıştı. Bugün ben de aynısını tekrarlamak istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü O'nun izninden başka alacak yoktur. Biz de O'na teslim olmuşuz." diye konuştu.

Saldırının ilçeye hizmet etme azminden hiçbir şey kaybettirmediğini, aksine daha da artırdığını vurgulayan Bıyık, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağımıza ve belediyenin bir kuruşunu kimseye peşkeş çekmeyeceğimize ant içerek göreve başladık." dedi.

İlçenin bu tür olaylarla anılmasını istemediğinin altını çizen Bıyık, "Bu ilçenin yaşanabilir bir ilçe olabilmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bıyık, olayın ardından Yomra'nın birlikteliğini ortaya koyan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Şahsımı bizatihi arayan ve konuyu yakından takip eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu'ya, Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, milletvekillerimize, sayın Valimize, siyasi partilerimizin il başkanlarına, ilçe başkanlarımıza, emniyet müdürlerimize, polis teşkilatımızın her bir ferdine, şahsıma ulaşan, mesaj gönderen, ulaşmaya gayret eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum."