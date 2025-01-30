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        Sivrihisar'da halk pazarına ücretsiz halk otobüsü seferleri başladı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çarşamba günleri kurulan Halk Pazarı'na vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları için tüm kırsal mahallelerden ilçe merkezine ücretsiz halk otobüsü seferleri başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:07 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:07
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        Sivrihisar'da halk pazarına ücretsiz sefer
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        Eskişehir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin destekleri ve Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin girişimleri ile Sivrihisar ilçesinde Halk Pazarı'na ulaşımı kolaylaştırmak için yeni bir hizmet hayata geçirildi.

        Sivrihisar'ın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşların, çarşamba günleri kurulan Halk Pazarı'na rahat ulaşım sağlamaları için ücretsiz halk otobüsü seferleri başlatıldı.

        Sivrihisar Belediyesi Başkanı Habil Dökmeci, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin destekleriyle, kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir hizmeti daha hayata geçirdik. Çarşamba günleri halk pazarına gelmek isteyen hemşehrilerimiz için tüm kırsal mahallelerimizden ilçe merkezine ücretsiz otobüs seferleri başlattık. Sabah mahallelerinden alınan vatandaşlarımız, pazar alışverişlerini rahatça yapabilmeleri için ilçe merkezine ulaştırılacak ve gün sonunda yine ücretsiz olarak mahallelerine geri götürülecek. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diler, desteklerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederim" dedi.

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