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SİYAD 2020'nin en iyi filmlerini seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 2020'de Türkiye'de vizyona giren en iyi 20 yabancı filmi seçti. Listenin ilk sırasında Václav Marhoul imzalı 'Boyalı Kuş' (The Painted Bird) filmi var...

SİYAD 2020'nin en iyi filmlerini seçti


2020 pandemi nedeniyle sinema için hem ülkemizde hem dünyada zor günler geçirdi. Yılın büyük bölümünde birçok filmin gösterimi iptal edilip sinema salonları kapalı kaldı. Buna rağmen Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 2020'de ülkemizde seyirciyle buluşan yabancı filmler arasından 'En İyi 20 Film'i seçti

The Painted Bird
The Painted Bird

Listesinin ilk sırasında Jerzy Kosinski’nin yayımlandığı dönemde tartışma yaratan romanından sinemaya uyarlanan yönetmen Václav Marhoul imzalı "Boyalı Kuş" (The Painted Bird) yer aldı. Filme ödülü Mart ayında düzenlenecek bir törenle verilecek.

Honeyland
Honeyland


İŞTE SİYAD'IN 2020'NİN EN İYİ YABANCI FİLMLERİ LİSTESİ

Boyalı Kuş (The Painted Bird)
Sefiller (Les Misérables)
Bal Ülkesi (Honeyland)
Sonsuzluk Üzerine (About Endlessness)

About Endlessness
About Endlessness

Bacurau
Burası Cennet Olmalı (This Must Be Heaven)
Subay ve Casus (J’accuse)
Annelerimiz (Nuestras Madres)
Tavşan Jojo (Jojo Rabbit)
Bedenimi Kaybettim (J’ai perdu mon corps)
Karanlık Sular (Dar Waters)
Elveda (The Farewell)
Küçük Kadınlar (Little Women)

Knives Out
Knives Out

Bıçaklar Çekildi (Knives Out)
Kelly Çetesi’nin Gerçek Hikayesi (True History of the Kelly Gang)
Yabancı (Exil)
Barbarları Beklerken (Waiting for the Barbarians)
The Gentlemen

La Belle &Eacute;poque
La Belle Époque

Yeni Baştan (La Belle Époque)
Görünmez Adam (The Invisible Man)

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