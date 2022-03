SİYAD Ödülleri verildi 0:00 / 0:00

Sinema Yazarları Derneği'nin 2021 yılı filmlerini değerlendirdiği ödül töreni önceki akşam yapıldı. Ümit Ünal'ın yazıp yönettiği 'Aşk, Büyü vs.' 'En İyi Film Ödülü' dahil toplam üç ödül kazanırken, Erdem Tepegöz’ün yazıp yönettiği 'Gölgeler İçinde' ise En İyi Yönetmen Ödülü dahil dört ödül kazanarak en çok ödül toplayan yapımlar oldu.

EN İYİ FİLM

Aşk, Büyü vs.

EN İYİ İLK FİLM

Hayaletler

EN İYİ YÖNETİM

Erdem Tepegöz / Gölgeler İçinde

EN İYİ SENARYO

Ümit Ünal / Aşk, Büyü vs.

EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Selen Uçer / Aşk, Büyü vs.

EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Oktay Çubuk / Bir Nefes Daha

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Nezaket Erden / İnsanlar İkiye Ayrılır

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Eren Çiğdem / Bir Nefes Daha

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Hayk Kirakosyan / Gölgeler İçinde

EN İYİ MÜZİK

Angus Macrae, Timo Rositzky, Da Poet / Bir Nefes Daha

EN İYİ KURGU

Ayris Alptekin / Hayaletler

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Armen Ghazaryan / Gölgeler İçinde

EN İYİ FANTASTİK FİLM

Gölgeler İçinde

EN İYİ KISA FİLM

Suçlular

EN İYİ KISA METRAJ BELGESEL

Ankebût

EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL

Yaramaz Çocuklar

ONUR ÖDÜLLERİ

Tilbe Saran, Engin Ayça

EMEK ÖDÜLÜ

Sinematek / Sinema Evi çalışanları

EN İYİ YABANCI FİLM

Baba (The Father) / Bir Film (ithalatçı)

ÇEVRİMİÇİ EN İYİ FİLM

Çatlak