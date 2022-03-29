SİYAD Ödülleri verildi

Sinema Yazarları Derneği'nin 2021 yılı filmlerini değerlendirdiği ödül töreni önceki akşam yapıldı. Ümit Ünal'ın yazıp yönettiği 'Aşk, Büyü vs.' 'En İyi Film Ödülü' dahil toplam üç ödül kazanırken, Erdem Tepegöz’ün yazıp yönettiği 'Gölgeler İçinde' ise En İyi Yönetmen Ödülü dahil dört ödül kazanarak en çok ödül toplayan yapımlar oldu.
EN İYİ FİLM
Aşk, Büyü vs.
EN İYİ İLK FİLM
Hayaletler
EN İYİ YÖNETİM
Erdem Tepegöz / Gölgeler İçinde
EN İYİ SENARYO
Ümit Ünal / Aşk, Büyü vs.
EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI
Selen Uçer / Aşk, Büyü vs.
EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI
Oktay Çubuk / Bir Nefes Daha
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU PERFORMANSI
Nezaket Erden / İnsanlar İkiye Ayrılır
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU PERFORMANSI
Eren Çiğdem / Bir Nefes Daha
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Hayk Kirakosyan / Gölgeler İçinde
EN İYİ MÜZİK
Angus Macrae, Timo Rositzky, Da Poet / Bir Nefes Daha
EN İYİ KURGU
Ayris Alptekin / Hayaletler
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ
Armen Ghazaryan / Gölgeler İçinde
EN İYİ FANTASTİK FİLM
Gölgeler İçinde
EN İYİ KISA FİLM
Suçlular
EN İYİ KISA METRAJ BELGESEL
Ankebût
EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL
Yaramaz Çocuklar
ONUR ÖDÜLLERİ
Tilbe Saran, Engin Ayça
EMEK ÖDÜLÜ
Sinematek / Sinema Evi çalışanları
EN İYİ YABANCI FİLM
Baba (The Father) / Bir Film (ithalatçı)
ÇEVRİMİÇİ EN İYİ FİLM
Çatlak
YORUMLAR