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        Haberler Kültür-Sanat Sinema SİYAD’tan ‘Kuru Otlar Üstüne’ye 9 ödül

        SİYAD’tan ‘Kuru Otlar Üstüne’ye 9 ödül

        Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Kuru Otlar Üstüne', 'En İyi Film' dahil 9 ödül kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 22:43 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:43
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        SİYAD'tan 'Kuru Otlar Üstüne'ye 9 ödül
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        Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 56. Türkiye Sineması Ödülleri’ne Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Kuru Otlar Üstüne” filmi damga vurdu. Geçen yıl Cannes’da Altın Palmiye için yarışan yapım, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödülün sahibi oldu.

        Esin Küçüktepepınar-Nuri Bilge Ceylan
        Esin Küçüktepepınar-Nuri Bilge Ceylan

        İstanbul Modern’de düzenlenen töreni Yetkin Dikinciler sundu. Gecede “Kuru Otlar Üzerine”nin iki başrol oyuncusu Merve Dizdar ve Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek ödülüne değer bulundu. Cem Davran, Zeki Demirkubuz’un “Hayat” filmindeki performansıyla yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu seçilirken; Cansun Küçüktürk’ün “Karanlık Gece” için yaptığı müzikler yılın en iyisi oldu.

        Merve Dizdar-Selahattin Paşalı
        Merve Dizdar-Selahattin Paşalı

        SİYAD üyeleri ayrıca, ‘Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film’ ödüle Belmin Söylemez’in “Ayna Ayna” filmini değer buldu. Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise “Çilingir Sofrası”na verildi.

        Ulusal uzun metraj kategorisinin yanı sıra ‘Belgesel’, ‘Kısa Belgesel’, ‘Kısa Film’ ve ‘Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü’ kategorilerinde de SİYAD heykelcikleri sahibini buldu.

        Törende ayrıca Tomris Giritlioğlu ve Lale Belkıs’a onur, Necmettin Çobanoğlu’na ise emek ödülü takdim edildi. Giritlioğlu ödülünü Nur Sürer’in elinden alırken, Belkıs’a ödülü Ata Demirer tarafından verildi. Çobanoğlu’na ise sinema yazarı Burçak Evren ödülünü verdi.

        56. SİYAD TÜRKİYE SİNEMASI ÖDÜLLERİ SONUÇLARI

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        EN İYİ FİLM

        Kuru Otlar Üstüne

        EN İYİ YÖNETMEN

        Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)

        EN İYİ SENARYO

        Nuri Bilge Ceylan/ Ebru Ceylan / Akın Aksu (Kuru Otlar Üstüne)

        CAHİDE SONKU EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

        Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne)

        EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

        Deniz Celiloğlu (Kuru Otlar Üstüne)

        YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

        Ece Bağcı (Kuru Otlar Üstüne)

        Ece Dizdar-Cem Davran
        Ece Dizdar-Cem Davran

        YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

        Cem Davran (Hayat)

        EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

        Cevahir Şahin-Kürşat Üresin (Kuru Otlar Üstüne)

        EN İYİ MÜZİK

        Cansun Küçüktürk (Karanlık Gece)

        EN İYİ KURGU

        Oğuz Atabaş/ Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)

        EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

        Meral Aktan (Kuru Otlar Üstüne)

        Nur Sürer-Tomris Giritlioğlu
        Nur Sürer-Tomris Giritlioğlu

        DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİME GİREN EN İYİ FİLM

        Ayna Ayna (Belmin Söylemez)

        EN İYİ UZUN BELGESEL

        Kavur (Fırat Özeler)

        EN İYİ KISA BELGESEL

        8 Mart 2020 Bir Günce (Fırat Yücel)

        EN İYİ KISA FİLM

        Avrupa Fatihi ( Onur Yağız)

        GIOVANNI SCOGNAMILLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ

        Aç Karnına Çıkmayalım (Yiğit Hepsev)

        DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİLEN EN İYİ FİLM

        Güneş Sonrası (Aftersun)

        VİZYONA GİREN EN İYİ YABANCI FİLM

        Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomie d'une chute)

        AHMET ULUÇAY UMUT ÖDÜLÜ

        Çilingir Sofrası

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        #Kuru Otlar Üstüne
        #SİYAD
        #Nuri Bilge Ceylan
        #ödül
        #sinema
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