Siyah Çayın Faydaları Nedir? Siyah Çay Neye İyi Gelir, Sağlığa Nasıl Etki Nelerdir ve Zararları Var Mı?

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HABERTURK.COM

Hem yaz hem de kış aylarında tüketilebilen içeceklerden biri olan siyah çay, kişilerin tercihine göre şekerli ya da şekersiz içilebilir. Hazırlanışı kolay olan ancak demleme yöntemi önemli bir yere sahip olan siyah çayın sindirim sistemine faydaları da kişiler tarafından sık sık araştırma konusu olmaktadır. Sizler için hazırladığımız yazımızda siyah çay hakkında merak edilen her şeyi bir araya getirdik.

Siyah Çayın Faydaları

Yeşil bitki halindeyken toplanan ve kurutularak tüketilen siyah çayın faydaları kişileri şaşırtmaktadır. İşte siyah çayın faydaları:

Siyah çay tüketiminin kalp sağlığına iyi geldiği bilinmektedir.

Siyah çayın içeriğinde kafein bulunur. Bu kafein kan pıhtılaşması gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller. Bu da kalp krizi gibi sorunların önüne geçer.

Siyah çay tüketiminin tip 2 diyabetinin meydana gelmesini engellediği bilinmektedir.

Diş çürümesini önlediğine yönelik açıklamalar vardır ancak bu konu hakkında bir açıklama bulunmamaktadır.

İshal, kemik erimesi, kilo kaybı, baş ağrısı ve kilo kaybı gibi problemleri bulunan kişilerin kullanması önerilir.

Siyah Çayın Zararları

Siyah çayın tüketiminin insan sağlığına bilinen çok yoğun etkileri olmasa da kansızlık ve demir eksikliğine yol açtığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra kafein oranından dolayı sinir de yapabilir. Ancak burada önemli olan siyah çayın tüketim miktarıdır. Tüketim miktarına dikkat edildiği takdirde siyah çayın sağlığa bir zararı bulunmaz.

Siyah Çay Gaz Yapar Mı?

Kafein içeriği olan bir içecek olan siyah çay midede asidik maddeler üretebilir. Bu asidik maddelerin fazla olması midede gaz birikmesine yol açar. Özellikle gastrit sorunu yaşayan kişilerin bu yüzden çay tüketmemesi önerilir.

Siyah Çay Kabızlık Yapar Mı?

Siyah çayın içerisinde tanen isimli bir madde bulunur. Bu maddenin vücutta fazla birikmesinin kabızlığa yol açtığı bilinmektedir.

Siyah Çay Zayıflatır Mı?

Kalori açısından çok zayıf olan siyah çayın zayıflamaya olumlu ya da olumsuz bir etkisi yoktur.

Siyah Çay Nasıl Demlenir?

Siyah çayın demlenmesi çok dikkatli yapılmalıdır. Çay ve su oranı tutmayan ve iyi demlenemeyen çayları içmek keyifli olmayacaktır. Çay demlemenin en önemli püf noktası suyun temiz olmasıdır. Kireçli bir suda demlenen çayın tadı da kötü olacaktır. Bu yüzden içme suyu kullanmalısınız. Çayı demlemek için ilk olarak suyu kaynatın.

Su kaynadıktan sonra su oranına göre çayı üst demliğe koyun ve ardından kaynar suyu çayın üstüne eklemeye başlayın. Yeterli miktarda suyu ekledikten sonra çayı 1 ya da 2 dakika kaynatın ve alt demliğin üstüne koyun.

Ardından alt demlikteki suyun kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve çayın demlenmesini bekleyin. Çay suyun dibine çöktüğünde çayınızın altını kapatarak çayınızı içebilirsiniz.

Siyah Çay Tansiyonu Düşürür Mü?

Siyah çayın içeriğinde bulunan kafein miktarı kan basıncını yükseltemeye yol açabilir. 2 ya da 3 bardak siyah çayın içerisinde yaklaşık 95 mg kafein miktarı bulunur. Bu kafein miktarı da tansiyonun yükselmesine yol açabilir.