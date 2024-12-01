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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizilerinden 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Nuh'un yanından Sevilay'ı zorla alan Cihan'ın "Melek diye biri yok artık!" sözleri dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 21:55 Güncelleme: 01.12.2024 - 21:55
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp’in 12. Bölüm 2. Tanıtım;

        Yayınlanan tanıtımda Nuh’un yanından Sevilay’ı zorla alan Cihan’ın “Melek diye biri yok artık!” sözleri dikkat çekiyor. Sumru’nun kendi ayaklarının üzerinde durmasını istemeyen Samet’in Sumru’yla karşı karşıya gelmesi dikkat çekerken, Tahsin’in Şansalanlar’dan alacağı intikamla ilgili yeni adımlar atacağının sinyalleri veriliyor ve yeni bölüme olan merak giderek artıyor.

        'SİYAH KALP’İN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Nihayet’in gerçekleri söylediği Sevilay, soluğu konakta aldı. Öfkeyle eline kaptığı bıçağı önce Hikmet’in sonra da Samet’in boynuna dayadı ve ailesi hakkındaki sırrı öğrenmeye çalıştı. Sevilay istediğini öğrenemeden Cihan tarafından sakinleştirildi. Cihan ise Samet’e artık iyileştiğini herkese açıklamasını söyledi. Samet’in açıklaması konakta sevinçle karşılandı ama Sevilay, Şansalanlar’la yüzleşmekten vazgeçmedi. Esat’ın da ortaya çıkıp söylenmesiyle Cihan herkesi sert bir dille uyardı. Konağın hanımı olduğunu söyleyen Hikmet ve Harika arasında gerilim devam edince Harika anneannesini eve döndürmenin yollarını aramaya başladı. Kendine yeni bir hayat kurmak ve ayakları üzerinde durmak isteyen Sumru, bir halıcıda işe girdi. Tahsin ise bir yandan ikizlere sahip çıkarken diğer yandan da gizlice Sumru’yu izlemeye devam etti. Melek yaptığı test sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Bu haberle büyük bir şok yaşayan Melek, Cihan’la konuşmak istedi. Ancak Cihan’ın kendisini yalancılıkla suçlaması ve ağır sözleri yüzünden Melek bu kararından vazgeçti. Sevilay, Nuh’la görüşüp ondan özür diledi. İkili beraber kaçmaya karar verdi. Sevilay’ın kaçtığını duyan Cihan hemen peşlerine düştü. Yolda Nuh ve Cihan’ın karşılaşmasında silahlar çekildi.

        Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp, yeni bölümüyle her perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp
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