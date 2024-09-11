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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'ten ihtişamlı afiş

        'Siyah Kalp'ten ihtişamlı afiş

        SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Siyah Kalp'in afişi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 17:28 Güncelleme: 11.09.2024 - 17:41
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        'Siyah Kalp'ten ihtişamlı afiş
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        SHOW TV’de izleyicisiyle buluşacak, yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Siyah Kalp’ yarın akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Merakla beklenen 'Siyah Kalp'ten ihtişamlı bir afiş yayınlandı. 'Siyah Kalp', yıldız isimlerin yer aldığı afişiyle göz doldurdu.

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        Kapadokya’nın etkileyici atmosferini güçlü ve entrika dolu hikayesiyle ekrana taşıyacak olan Siyah Kalp yarın akşam ilk bölümüyle Show TV’de ekrana gelecek. Şansalan ailesinin her bireyi geçmiş hesaplaşmalarla gelecek planları arasında bir kaosa sürüklenecek.

        Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yarın akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle SHOW TV’de.

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        #Siyah Kalp
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