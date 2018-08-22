AK Parti Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat, Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet karşıladı.

AK Parti'ye ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Hakverdi, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'den oluşan CHP heyeti geldi.

CHP HEYETİNDEN AK PARTİ'YE BAYRAM ZİYARETİ

Herkesin bayramını kutlayan ve AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin hayırlı olması dilediğinde bulunan Kuşoğlu, "Bayramlar bizim geleneğimizde ramazandan sonra yapılır. Ramazan Allah'a teslimiyettir, bayramlar da insanlarla iyi ilişkiler kurmaktır, ilişkilerin düzelmesidir, küslerin barışmasıdır. İnşallah böyle güzelliklere vesile olur. Bunun için uğraşmamız lazım. Siyasiler olarak da bunu yerine getirmek zorundayız hep beraber. Onun için buradayız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Kurban Bayramı'nın aziz millete ve tüm İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bayramların birliğin, beraberliğin pekiştiği, kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendiği, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın tüm İslam coğrafyasında daha da güçlü şekilde hissedildiği en önemli manevi günlerden olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, Allah'ın bereketinin bu süreçte tüm milletin üzerinde olmasını temenni etti.

Sarıeroğlu, görev başındaki Mehmetçiklerin, şehit ailelerinin, gazilerin de bayramını kutladı. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Büyük ülkelerin büyük sınavları olur" sözünü anımsatan Sarıeroğlu, "Biz geçmişten bu yana büyük sınavları başarıyla atlatmış bir ülkeyiz. Bu süreçteki bu güzel ülkemiz içerisindeki birlik beraberlik ruhunun daim olmasını temenni ediyorum. Zorlu bir iki haftayı ekonomimize yönelik girişimlerle geçirdik. Yine Türk milleti olarak birlik beraberlikle her şeyin üstesinden gelebileceğimizi tüm dünyaya bu süreçte de göstermiş olduk." dedi.

AK Parti olarak genel merkezin ana kademelerinde, kadın kollarında, gençlik kollarında kongre süreçlerini başarıyla tamamladıklarını, 18 Ağustos itibariyle de 6. Olağan Büyük Kongreyi yaptıklarını hatırlatan Sarıeroğlu, yeni bir MKYK, yeni bir MYK oluştuğunu yaklaşan yerel seçimlere yönelik hazırlıkları da güçlü şekilde başlattıklarını bildirdi.

Sarıeroğlu, "Dinamik, heyecanlı, ilk günkü aşkla AK Parti ailesi olarak büyük, güçlü Türkiye yolunda yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu süreç siyaseten de daha hoşgörünün karşılıklı saygının hakim olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde yeni bir süreç olacak diye inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YEREL SEÇİMLERE İNŞALLAH GÜÇLÜ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"



CHP'nin ardından Genel Başkan Yardımcıları Deniz Depboylu ve Fatih Çetinkaya ile MYK üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan MHP heyeti AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, bayramların paylaşmanın, dayanışmanın, dostluğun ve kardeşliğin güçlendiği önemli günler olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "Bayramlarda şehit ailelerimiz bizlerin kıymetlisi, başımızın tacı. Özellikle hükümetimiz döneminde yapılan çalışmalarla her daim onların yanında olmak için büyük gayret içerisindeyiz." dedi.

Sarıeroğlu, kutsal topraklarda hac görevini ifa edenlerin haclarının kabul olması temennisinde bulundu.

Cumhur İttifakı olarak 24 Haziran'da önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemiz geçtiğimiz haftalarda önemli tehditlere ve saldırılara maruz kaldı. Geçmiş dönemlerde büyük sınavları milletimizin kenetlenmesiyle nasıl atlattıysak, bunu da süreçte de yine milletimiz, vatan ve millet sevgisiyle bu ülkeye hiç kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğini gösterdi. Şimdi bir yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili bürokraside yapılanma süreçlerimiz devam ediyor. Kabinemiz göreve geldi, arkadaşlarımız icraat programlarını açıkladılar, çalışmalarını yapıyorlar. Diğer taraftan biz de AK Parti ailesi olarak hem büyük kongremizi gerçekleştirerek, hem 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirme süreçlerini yaparak çok aktif bir sürecin içerisindeyiz. İçerisinde geçtiğimiz süreçte bu değerlendirmelerimizi, yenileşme sürecinin vermiş olduğu dinamizmle de birlikte yerel seçimlere inşallah güçlü şekilde hazırlanacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde."

Millete hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, "Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok istihdam yaratmak, daha çok yatırım yapmak konusunda önümüzdeki dönemde güzel çalışmalarımız devam edecek. Milletimiz refahını ve huzurunu artırmak, birliğini ve beraberliğini güçlendirmek konusunda Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hedeflerimiz ve hayallerimiz büyük, bunun yanında heyecanımız ve azmimiz de çok dinamik şekilde devam ediyor. Ülkemizi güzelliklerle buluşturmak için hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Sarıeroğlu, aslen Adanalı olduğunu ve bu dönem Adana Milletvekili olarak seçildiğini anımsatarak, konuk heyetlere cezerye, mandalina ve şalgam suyu ikram etti.

AK PARTİ HEYETİNDEN CHP'YE ZİYARET

Siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Konya Milletvekili Orhan Erdem, Kadın Kolları MKYK üyesi Elif Rabia Gürbüz, Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan AK Parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.

CHP'de gelen heyeti ise Genel Sekreter Akif Hamzaçebi başkanlığında, Parti Meclisi (PM) üyeleri Gamze Pamuk Ateşli ve Bülent Ecevit Tatlıdil ağırladı.

Bayramın birlik beraberlik duygularını güçlendirmesi dileğinde bulunan Hamzaçebi, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Her bayram kurban satışları hakkında bilgi aldığını aktaran Hamzaçebi, bu bayram küçükbaş yerine büyükbaş hayvan satışında artış görüldüğünü bildirdi.

Hamzaçebi, "Ben her yıl kurban fiyatlarını, Trabzon Tonya'da Osman diye bir satıcı arkadaşımız var, ona sorarak öğrenirim. 'Gerçek nedir?' diye Osman'a sorarım. Osman, 'Eskiden bir inek 10 kişiye bakıyordu, şimdi 10 kişi bir ineğe bakıyor' diyor." ifadesini kullandı. Orhan Erdem ise "Osman biraz abartmış" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini ve artık TBMM'ye hükümetten gelen bir kanun teklifi olmayacağının altını çizen Hamzaçebi, "Parlamento artık milletvekillerinin tekliflerini yasalaştıracak. Parlamento çok daha güçlü olmalı. Bu gücü tabii ki siyasi parti grupları ama onun ötesinde milletvekilleri verecektir oraya. Başkanlık sistemlerinde parti disiplini zayıftır ve o nedenle yasama organı çok daha güçlü olur. Ama bizim gibi hala parlamenter sistem alışkanlıklarını taşıyan ülkelerde parti disiplini çok güçlüdür. Dolayısıyla bu, yasama organının yürütme karşısında bağımsız bir kimlik koyabilmesinin önündeki en büyük engeldir. Görev tabii iktidar muhalefet herkesin görevi. Hepimizin önünde böyle bir görev var." diye konuştu.

Orhan Erdem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile zaten daha güçlü bir parlamento oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Zaten çıkış yolumuz da oydu, güçlü bir yürütme ve güçlü bir denetim. İnşallah hep birlikte bunu oturtacağız, daha iyi olması için çalışacağız." dedi.

AK Parti olarak tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutladıklarını dile getiren Erdem, vatandaşlardan bayram ziyareti dönüşü trafik kurallarına uymalarını istedi.

DSP VE VATAN PARTİSİ HEYETLERİ DE ZİYARET ETTİ

DSP Genel Başkanı Yardımcısı Dilara Tambova başkanlığındaki DSP heyeti de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

DSP heyetinin ziyaretinde ise başta Yunanistan'daki yangınlar olmak üzere yaşanan çevre felaketleri konuşuldu. Hamzaçebi, çevrenin tüm insanlığın ortak değeri olduğuna ve birlikte korunması gerektiğine dikkati çekti. Çevre konusunda başarılı bir politika uygulanmadığını savunan Hamzaçebi, "Türkiye bu konuda başarısız. Çevre kaygısı olmayan bir yönetim var." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Ercan Enç başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti de CHP'yi ziyaret ederek bayramlaştı.

MHP'YE AK PARTİ'DEN BAYRAM ZİYARETİ

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığındaki heyet, siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde MHP'yi ziyaret etti.

AK Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım karşıladı.

Nevzat Ceylan, ziyarette yaptığı konuşmada, 12 Eylül 1980 darbesini anımsatarak, "Darbeler Türk siyasetine çok büyük darbe vurdu" diye konuştu.

Türkiye'nin normalleşmesinin epey geç kaldığını ifade eden Ceylan, insanların siyasetten, sivil toplumdan uzaklaştırıldığını söyledi. Ceylan, "O dönemde partiler sanki öcü kuruluşlarmış gibi insanlar önlerinden geçmeye korkuyordu. Hala o ürkeklik devam ediyor." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Ceylan, şunları söyledi:

"Önemli bir süreçten geçiyoruz. Yeni bir sisteme geçtik. Bu sistemde inşallah çok daha hızlı kararlar alınarak ülkenin önü açılacaktır. Türkiye'nin başarısı sadece Türkiye'yi kurtarmıyor. Bütün mazlum ülkelerin, Türk dünyasının umudu Türkiye. Türkiye'nin hak ettiği yerde olacağına inanıyoruz."

"MİLLET BU TÜR DARBELERİN DIŞ ODAKLI OLUĞUNUN FARKINA VARDI"

Karakaya da 15 Temmuz'un milletin ferasetiyle atlatıldığının altını çizerek, insanların bu girişimin arkasında kim olduğunu anlamadan sokağa çıktığını söyledi. Karakaya, "Millet artık bu tür darbelerin kendi içimizden değil, dış odaklı ve hedefin doğrudan doğruya Türk milleti olduğunun farkına vardı." ifadesini kullandı.

Mevlüt Karakaya, ekonomik gelişmelere de değinerek, şunları kaydetti:

"Biz bu tür darbeler kalktı, yok zannettik. 'Uçaklarla, silahlarla, tanklarla böyle bir darbe artık bundan sonra olmaz. Başka türlü oluyor' dedik. Şu an ekonomi üzerinden yapılan darbe gibi. O kadar çok çeşitlendi ki 'vesayetler savaşı, maşalar' dedik. 15 Temmuz bunun hepsinin bileşeni. En ağırını gördük. Şimdi de bir papaz... Türkiye'deki suçları Türk yasalarına göre sabit, Türkiye'nin birliğine, dirliğine kasteden faaliyetlerde bulunuyor, bu kesin. Ama adam din adamı kisvesi altında bu yaptıklarını, sanki Türkiye kasıtlı davranış içerisindeymiş gibi bir havaya döndürmeye çalışıyor. Arkasından gelen ekonomik yaptırımlar, gümrük vergilerinin artırılması, dolar üzerinden manipülasyonlar. Bu dönem çok daha uyanık olunması gereken, tehlikenin çok daha yaygın ve çeşitli olduğu bir dönem."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ