Siyasiler suikast girişimini kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında yapılan suikast girişimini kınadı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyor, kendisine, sevenlerine ve ABD halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Müessif saldırının bir an önce aydınlatılmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi demokrasi ve hukuk dışı eylemlerin karşısında, ABD halkının yanındayız."

"DEMOKRASİLERDE ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında düzenlenen suikast girişimini kınadı. REKLAM Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Demokrasilerde şiddet asla kabul edilemez. ABD 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Trump'a dönük suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Sayın Trump'a, ailesine ve ABD halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." CHP LİDERİ ÖZEL'DEN PAYLAŞIM CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimini kınadı.