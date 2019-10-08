Türkiye'de ilk kez yapılan “Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Türkiye’de şizofreni konusunda yapılan en geniş kapsamlı araştırmaya imza atan bir ilaç firması ile Şizofreni Dernekleri Federasyonu, şizofreni hastalarının iyileşmesinin ve toplumsal hayata katılımının önündeki en büyük engel olan, hastalığın yol açtığı sorunların bile önüne geçen damgalamanın ve ayrımcılığın durumunu bu çalışmayla gözler önüne serdi.

ŞİZOFRENİ TOPLUMUMUZDA NASIL ALGILANIYOR?

Şizofreninin toplumumuzda nasıl algılandığı, şizofreni hakkında ne düzeyde bilgi sahibi olduğu ile şizofreniye bağlı damgalama ve ayrımcılık düzeyinin ortaya çıkarıldığı araştırma, şizofreni konusunda toplumu bilinçlendirmek, hastalarla empati kurabilmeyi sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek şizofreniye bağlı damgalama ve ayrımcılıkla mücadele programına yön verecek.

"RUHSAL HASTALIKLARIN SIKLIĞI DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE GİDEREK ARTIYOR"

Doç. Dr. Haldun Soygür, Prof. Dr. Köksal Alptekin ve Prof. Dr. Mustafa Yıldız araştırma hakkında önemli değerlendirmelerde bulundular. Ruhsal hastalıkların sıklığının ve yaygınlığının tüm dünyada ve ülkemizde giderek arttığına dikkat çekerek, ruhsal hastalıkların önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğine dikkat çektiler.

Tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi ruhsal hastalıklar açısından da erken tanı tedavinin kritik önem taşıdığını belirterek şu bilgileri paylaştılar: Ruhsal hastalıklarda tedavinin önündeki en büyük engel, toplumda bu hastalıklara karşı bir damgalama ve ayrımcılık eğiliminin olması. Bu nedenle ruhsal hastalıkların erken tanı ve tedavisinde başarı sağlamak için öncelikle damgalama ve ayrımcılığın azaltılmasını sağlamak gerekiyor.



DAMGALAMA VE AYRIMCILIĞA EN FAZLA MARUZ KALANLAR ŞİZOFRENİ HASTALARI

Şizofreni, ciddi ruhsal hastalıklar arasında yer alan ve yaşam boyu yaygınlığı yaklaşık yüzde 1 civarında olan, yeti yitimine de yol açabilen önemli bir ruhsal hastalık. Ruhsal hastalıklar arasında damgalama ve ayrımcılığa en fazla maruz kalanlar şizofreni hastaları.

Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık Araştırması”nda dikkat çeken sonuçlar şunlar: Şizofreni toplum tarafından çok yüksek oranda, neredeyse toplumun tümü tarafından biliniyor. Bu yüksek oranda bilinirliğe karşın, şizofreni hakkında bilgim var diyenlerin oranı yüzde 61. Şizofreni toplum tarafından bilinmekle birlikte, halk arasında negatif bir algıya sahip.

Toplumun şizofreniyi öğrendiği kaynaklar arasında, hekimlerin ve sağlık görevlilerinin oranı sadece yüzde 12 ile sınırlı.

Şizofreni hastalarının tehlikeli ve saldırgan insanlar olmadığını net bir dil ile ifade edenlerin oranı yüzde 40.

Toplumun dörtte biri şizofreni hastalarının hiçbir zaman iyileşmeyeceğini, dörtte biri hiçbir zaman çalışamayacağını, beşte biri hastane dışı ortamda yaşayamayacaklarını düşünüyor.

Toplumun beşte biri şizofreniye cinler veya büyünün neden olduğunu düşünüyor. Yarısı ise bu konuda bir bilgisi olmadığını ifade ediyor. Toplumun sadece üçte biri şizofreniye cinler veya büyünün neden olmadığını net olarak ifade ediyor.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hakkında bilgi sahibi olanların oranı sadece katılımcıların üçte biri.

Şizofreniyle ilgili tutum ve sosyal mesafeye bakıldığında, toplumu oluşturan bireylerin şizofreni hastasına yakın olmak istemedikleri anlaşılıyor.

Toplumun yarısı şizofreni hastaları ile ilgili bir sosyal sorumluluk işlevi üstlenmek istemediğini belirtiyor. Şizofreni hastasının yalnızlığı ve ızdırabı toplumun duyarsızlığı ya da kayıtsızlığı ile daha da derinleşiyor.

RUHSAL HASTALIKLAR ARASINDA EN BİLİNENİ DEPRESYON

Araştırma sonucuna göre, ilk akla gelen ruhsal hastalıklar arasında depresyon ve şizofreni geliyor. Depresyon, yüzde 98 ile en çok bilinen ruhsal hastalık olarak öne çıkarken, en az bilinen ruhsal hastalık ise yüzde 29 ile Obsesif-Kompulsif bozukluk. Erkekler, kadınlara oranla ruhsal hastalıklar konusunda daha az bilgi sahibi. Özellikle çalışan kadınlar diğer kişilere nazaran bipolar bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, sosyal fobi, panik bozukluk ve obsesif-kompulsif bozukluk hastalıklarını daha çok biliyor.

Ruhsal hastalıklar ile ilgili yapılması gerekenlerden önce, bu konuda bilgi sahibi olmak daha büyük önem taşıyor. Araştırma, toplumumuzun Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Çalışmaya katılanların sadece yüzde 37.8’i ruh sağlığı merkezleri hakkında bilgi sahibi iken yüzde 62.2’sinin herhangi bir bilgisi bulunmuyor.

HER 5 KİŞİDEN 2'Sİ ŞİZOFRENİDEN HABERSİZ

Araştırma, toplumun şizofreni konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını ortaya koyuyor. Sonuçlara göre, toplumumuzdaki bireylerin yüzde 61.7’si şizofreni hakkında bilgi sahibi olduğunu, yüzde 38.4’ü ise bilgisinin olmadığını belirtiyor. Hastalık hakkında bilgi edinilen kaynaklarının başında yüzde 44.4’le akraba ve arkadaş çevresi geliyor. İkinci sırada yüzde 40.6 ile sosyal medya, üçüncü sırada yüzde 37.6 ile aile ve yakın çevre yer alıyor. Rapora göre, her 5 kişiden 2’si şizofreni konusunda bilgi sahibi değil.

ŞİZOFRENİDE DOĞRU VE ETKİLİ TEDAVİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bilinenin aksine, şizofrenide tedavi son derece olumlu sonuçlar yaratıyor. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 69’u şizofreni tedavisinde doğru ve etkili ilaç kullanımının önemine belirtiyor. Yüzde 34.8’lik bir kesim ise şizofreniyi hiçbir zaman iyileşmeyecek bir hastalık olarak görürken, yüzde 23.9’luk kesim şizofreninin tedavisinin olmadığını sanıyor. Şizofreni hakkında bilgi kirliliği de oldukça yaygın. Araştırmaya katılanların yüzde 18.6’sı hastalığa cinlerin ve büyünün neden olduğunu, yüzde 10,1’i ise şizofreniyi bulaşıcı bir hastalık sanıyor.

ÖNYARGI VE DAMGALAMA ÇOK YAYGIN

Toplumdaki tutum ve davranışlar, şizofreni hastalığının tedavisinde son derece belirleyici bir unsur. Araştırmada çok büyük bir kesimin, “Şizofreni hastası olan bir kişinin doktorluk, öğretmenlik yapmasını istemem”, “Bir şizofreni hastasının çocuklarıma bakıcılık yapmasına izin vermem” ve “Şizofreni hastası bir kapı komşum olsa, bundan rahatsız olurum” cümlelerine katıldığı görülüyor. Bu sonuç, bulunduğumuz noktayı çok açık biçimde gösteriyor. Hastalığın kendisinden bile daha zor olan, tedaviyi dahi engelleyen bir sorun olan toplumsal damgalama ve ayrımcılık toplumumuzda oldukça yaygın.

TOPLUMUN YARIYA YAKINI BİR ŞEY YAPILAMAYACAĞI GÖRÜŞÜNDE

Araştırmaya katılanların yüzde 46.7’si şizofreni hastalarına daha iyi hizmet sunulması ve haklarının iyileştirilmesi için yapabileceği bir şey olmadığını belirtiyor. Sadece yüzde 16.5’lik bir kesim bu konuda yapabileceği bir şey olduğunu söylüyor, yüzde 36.8’lik bir kesim ise bu konuda herhangi bir fikir beyan etmiyor. Bireylerin şizofreni hastalarına daha iyi hizmet sunulması aşamasında yapabilecekleri konular incelendiğinde; görüşülen kişilerin yüzde 17.7’si “Bilinçlenmenin artmasına yardımcı olabilirim”, yüzde 16.5’i “Toplumsal hayata katılmalarını sağlayabilirim” ve yüzde 12.4’ü “Yapılacak kampanyalara destek olabilirim” yanıtını veriyor.

DAMGALAMANIN ÖNLENMESİ İÇİN TOPLUM DESTEĞİ ŞART

Tüm ruh sağlığı hastalıklarında olduğu gibi, şizofreni hastalığında da en büyük sorunun toplumumuzdaki önyargılardan kaynaklandığını belirten Elif Elkin, “Bu araştırma damgalamanın boyutunu çok çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Maalesef hala şizofreninin bulaşıcı olduğunu, tedavisinin olmadığını düşünen bir toplumuz. Bu hastalıkla mücadele eden birinin sosyal meslekler olarak tanımlayabileceğimiz öğretmenlik, bakıcılık, doktorluk gibi işler yapmaları istenmiyor. Hatta komşumuz, iş arkadaşımız, çalışanımız veya yolculukta yanımızda oturan kişi olmasını bile istemiyoruz. Toplumun yüzde 46,7 gibi bir kesimi bu konuda yapabileceği bir şey olmadığına inanıyor, yüzde 36.8’inin ise hiçbir fikri yok. Yani yüzde 84’e yakın bir kesim bu konuda çözümün parçası olmaya hala çok uzak. Bu gerçekten çok büyük bir oran. Bu araştırmanın, şizofreni konusunda farkındalık yaratmanın ötesinde, bundan sonra hep birlikte yeni çözümler ortaya koyabilmemize, güçlü ve somut adımlar atabilmemize imkan sağlayacağına inanıyorum” dedi.