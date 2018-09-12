SJK Seinajoki - TPS Turku maç önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında SJK Seinajoki ile TPS Turku, 13 Eylül 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 24 puanlı SJK Seinajoki 9. sırada bulunuyor, TPS Turku 22 puana sahip ve 11. sırada. SJK Seinajoki son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. TPS Turku, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 517. İddaa'da SJK Seinajoki kazanır 1.80, berabere biter 3.00, TPS Turku kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

SJK Seinajoki son haftadaki KuPS Kuopio müsabasında 1-2 yenildi.

TPS Turku ise PS Kemi maçında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alan SJK Seinajoki, 16 gol attı ve 16 gol yedi.

TPS Turku, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. TPS Turku, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ