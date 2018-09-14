Skövde AIK - Karlskrona AIF maçı ne zaman?

Skövde AIK ve Karlskrona AIF, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 20 puanlı Skövde AIK 15. sırada bulunuyor, Karlskrona AIF 21 puana sahip ve 11. sırada. Skövde AIK son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Karlskrona AIF, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 443 kodlu maçı oynayanlar; Skövde AIK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Karlskrona AIF galibiyet oranı 0.00.

Skövde AIK son hafta oynanan Husqvarna FF maçında 1-3 kazandı.

Karlskrona AIF, Landskrona karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Skövde AIK, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 16 gol yedi.

Karlskrona AIF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karlskrona AIF, 13 gol atarken 26 gol yedi.

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