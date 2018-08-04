Slask Wroclaw - Lech Poznan maçı ne zaman?

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Slask Wroclaw, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Lech Poznan takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. Slask Wroclaw 4 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Lech Poznan 6 puanda ve 2. sırada. Slask Wroclaw son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lech Poznan, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 493 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slask Wroclaw kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.00, Lech Poznan sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Slask Wroclaw son haftadaki Korona Kielce müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Lech Poznan ise Gornik Zabrze maçında 3-1 kazandı.

Slask Wroclaw, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Slask Wroclaw, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Lech Poznan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lech Poznan, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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