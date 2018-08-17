Slavia Prague - FK Baumit Jablonec maçı öncesi rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Slavia Prague ile FK Baumit Jablonec, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 12 puanlı Slavia Prague 1. sırada bulunuyor, FK Baumit Jablonec 4 puana sahip ve 11. sırada. Slavia Prague son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FK Baumit Jablonec, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 406 kodlu maçı oynayanlar; Slavia Prague galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, FK Baumit Jablonec galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Slavia Prague son hafta oynanan Teplice maçında 0-3 kazandı.

FK Baumit Jablonec, Slovacko karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Slavia Prague, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Slavia Prague, kendi sahasında 7 gol attı, 1 gol yedi.

FK Baumit Jablonec, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FK Baumit Jablonec 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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