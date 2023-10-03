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        Son dakika haberi Irak'ın kuzeyine hava harekatı

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 16 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 21:58 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:58
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        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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        Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı...

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan hedeflere bugün saat 20.00'de hava harekatları düzenlendi.

        Hava harekatlarıyla, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edildi.

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        Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

        Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        Haberi Hazırlayan: Hakan Altıntaş
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