Galatasaraylı Tete için Shakhtar'dan flaş açıklama! 150 milyon Euro'luk tazminat...

Tete'nin haksız bir şekilde sözleşmesini fesh ettiğini söyleyen Palkin, sözleşmedeki 150 milyon Euro'luk çıkış maddesinin sorumluluğunun artık Tete ve Galatasaray'da olduğu dile getirdi:

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"Ek kural 7'yi ihlal ettiler. Çünkü, bize ait olan bir oyuncunun başka bir kulübe bonservisiyle gitmesi mümkün değildir. Shakhtar Donetsk ile olan bir kontratı var. Bizim kulübümüzün zararına yasadışı bir fayda elde edildi."