Galatasaraylı Tete için Shakhtar'dan flaş açıklama! 150 milyon Euro'luk tazminat...
Sezon başında Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesh eden Tete, Galatasaray ile anlaşmıştı. Ukrayna ekibinin CEO'su Sergei Palkin, bu konuyla ilgili ESPN'e açıklamalarda bulundu.
Tete'nin haksız bir şekilde sözleşmesini fesh ettiğini söyleyen Palkin, sözleşmedeki 150 milyon Euro'luk çıkış maddesinin sorumluluğunun artık Tete ve Galatasaray'da olduğu dile getirdi:
"Tete, FIFA'nın yayınladığı ek kural 7'ye dayanarak bizden ayrıldı ve Lyon'a gitti. Ardından 1 milyon euro'ya Leicester'e kiralandı."
"Ek kural 7'yi ihlal ettiler. Çünkü, bize ait olan bir oyuncunun başka bir kulübe bonservisiyle gitmesi mümkün değildir. Shakhtar Donetsk ile olan bir kontratı var. Bizim kulübümüzün zararına yasadışı bir fayda elde edildi."
"FIFA'ya şikayet ettik"
"Şimdi tazminat alabilmek için FIFA'ya şikayette bulunduk. Tete, Leicester'dan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Biz Tete'ye dava açıyoruz ama o sorumluluğu Galatasaray da paylaşıyor."
"Ek kural 7'ye göre bir oyuncunun 1 Temmuz'a kadar 'Sözleşmemi askıya almak için Ek 7'yi kullanmak istiyorum' şeklinde bir talep mektubunu göndermesi gerekiyor."
"Tete'nin birçok kez kulübe dönmesini istedik"
"Tete, bu mektubu bize göndermedi. Tete'nin birçok kez kulübe dönmesini istedik ama o bizim çağrılarımızı cevapsız bıraktı.
"150 milyon euroluk tazminat maddesi var"
"Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euro'luk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendiler."
Galatasaray'da şu ana dek 8 maçta sahaya çıkan Tete, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.