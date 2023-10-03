Haluk Levent, şehit Mikail Bozlağan'ın çocuğunun eğitim masraflarını üstlendi

Veteriner Mikail Bozlağan, Kayseri'nin Develi ilçesinde teröristlerce şehit edilmişti. Gasp edilen aracı ise pazar gün Ankara Kızılay'daki İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde kullanılmıştı. AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, Bozlağan'ın 6 aylık çocuğu için harekete geçti.

Haluk Levent, AHBAP Derneği olarak şehit Mikail Bozlağan'ın 6 aylık çocuğunun tüm öğrenim masraflarını üstlendiklerini açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Levent, "Şehit Mikail kardeşimizin geride bıraktığı eşi ve 6 aylık çocuğunun ihtiyaçları için soranlarınız vardı. İçişleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini öğrendik. Biz AHBAPLAR da bir ucundan tutalım istedik. Çocuğumuzun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını karşılama kararı aldık" ifadelerini kullandı.