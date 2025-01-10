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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!

        İstanbul'da, taksilerine yönlendirdikleri yabancı uyruklu müşterilerin, sözde ellerindeki paraların sahte olup olmadığını kontrol bahanesiyle tırnakçılık yaparak hırsızlık yapan 26 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerin, dolandırıcılık olaylarından sonra sokakta oynayarak kutlama yaptıkları anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı

        Giriş: 10.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:20
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        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde, ticari taksi şoförleri ve onlarla birlikte hareket eden bazı kişilerin yabancı uyruklu kişilere karşı organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

        'TIRNAKÇILIK' YAPARAK SOYDULAR

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre şüphelilerin, yabancı uyruklu müşterileri taksilerine yönlendirdikleri ardından ellerindeki paraların sahte olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle paraların bir bölümünü el çabukluğu ile çaldıkları belirlendi.

        36 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde daha önceden tespit edilen 36 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

        ÇETE LİDERİ VE 25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Baskınlarda, çete lideri olduğu iddia edilen Saffet Ü.'nün de (45) aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek ve 1 adet polis çakar lambası ele geçirildi.

        KARŞILIKLI OYUN OYNADILAR

        Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Öte yandan polis, şüphelilerin yaptıkları dolandırıcılık olaylarından sonra şüphelilerden bazılarının sokakta oyun havası eşliğinde oynadıkları anların görüntülerine ulaştı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde şüphelilerin sokağın ortasında kendilerine katılan bazı vatandaşlarla birlikte oynadıkları görüldü.

        33 AYRI EYLEMLERİ VAR

        Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 33 eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına takılan şüphelilerin, yabancı uyruklu müşterilerin otomobile binmesinin ardından daha hareket etmeden ellerindeki paraları istedikleri, sözde kontrol ediyormuş gibi yaparak bir kısmını çaldıkları görüldü.

        ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Öte yandan polis operasyonunda hedef listesinde bulunan Kerem Doğan adlı kişinin 19 Kasım 2024 tarihinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Kağıthane, Gürsel Mahallesinde meydana gelen olayda kendisi gibi taksici S.Y. ile girdiği kavga sonucu Kerem Doğan’ın öldürüldüğü belirlendi. O olayda cinayetle ilgili S.Y.’nin de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çete üyesi 12 kişinin ise daha önce yapılan ara operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerinse adliyedeki işlemleri sürüyor.

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