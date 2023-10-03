Süleyman Soylu ve milletvekillerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ziyaret Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan ancak güvenlik güçlerinin önlediği terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Geçmiş olsun" ve destek ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu milletvekilleri Bakan Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti

Güvenlik güçlerinin önlediği, Ankara'da 1 Ekim Pazar günü İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Geçmiş olsun" ve destek ziyaretleri devam ediyor.

Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanı olduğu TBMM İçişleri Komisyonu'nun AK Parti, İYİ Parti ve MHP'li üyeleri Bakan Yerlikaya'yı ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ile TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; MHP Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Erdem AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik, AK Parti… pic.twitter.com/UqQzOqb1fY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, Komisyon üyelerinin adlarını yazarak "Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum.



Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz🇹🇷 pic.twitter.com/Y2GxzymPrA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023

Bakan Yerlikaya'yı daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da ziyaret etti.