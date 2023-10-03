Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Süleyman Soylu ve milletvekillerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ziyaret

        Süleyman Soylu ve milletvekillerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ziyaret

        Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan ancak güvenlik güçlerinin önlediği terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Geçmiş olsun" ve destek ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu milletvekilleri Bakan Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soylu'dan Yerlikaya'ya ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Güvenlik güçlerinin önlediği, Ankara'da 1 Ekim Pazar günü İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Geçmiş olsun" ve destek ziyaretleri devam ediyor.

        Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanı olduğu TBMM İçişleri Komisyonu'nun AK Parti, İYİ Parti ve MHP'li üyeleri Bakan Yerlikaya'yı ziyaret etti.

        Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, Komisyon üyelerinin adlarını yazarak "Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

        Bakan Yerlikaya'yı daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da ziyaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #süleyman soylu
        #Ali Yerlikaya
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı