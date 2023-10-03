Pazarın yarısı Tesla oldu Bugüne kadar resmi satış adedini açıklamayan ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla'nın, Türkiye'de ne kadar otomobil sattığı ortaya çıktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Tesla Mart ayından bu yana 10 bin 200 adet elektrikli otomobil sattı. Eylül ayında ise Tesla'nın satış adedi 4 bin 700 olarak kayıtlara geçti. Böylece Eylül ayında elektrikli otomobil pazarının yüzde 44'ünü oluşturan Tesla, aynı dönemde Togg'un satış adedini de ikiye katlamış oldu. Öte yandan, Tesla, tek modeli ile Türkiye Eylül ayı otomobil pazarında en çok satış yapan beşinci marka oldu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Mart ayında Türkiye'de resmi faaliyetlere başlayan ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla'nın, Türkiye'de kaç adet otomobil sattığı ortaya çıktı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Tesla Mart ayından bu yana 10 bin 200 adet elektrikli otomobil sattı.

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Eylül ayında ise Tesla'nın satış adedi 4 bin 700 olarak kayıtlara geçti.

Tesla, tek modeli ile Türkiye Eylül ayı otomobil pazarında Fiat, Renault, Chery ve Volkswagen'nin ardından en çok satış yapan beşinci marka oldu.

Tesla, bugüne kadar resmi satış adetlerini açıklamıyordu. Markanın ne kadar otomobil sattığı ilk kez ODMD'nin Eylül ayı raporu ile birlikte otaya çıktı.

TOGG'U İKİYE KATLADI

Öte yandan, ODMD verilerine göre, Eylül ayında Türkiye'de 10 bin 660 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

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Rakamlar, Tesla'nın elektrikli otomobil pazar payının yüzde 44 olduğunu ortaya koyuyor.

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Aynı dönemde yerli elektrikli otomobil markası Togg ise, 2 bin 204 adet satış gerçekleştirdi.

Böylece, Tesla'nın Model Y otomobili, Eylül'de Togg'un T10X modelini satış adedi olarak ikiye katlamış oldu.

TEK MODEL İLE VARLIK GÖSTERİYOR

Tesla, Türkiye'de sadece orta boy SUV modeli Model Y'yi satışa sunuyor. Model Y, Tesla'nın global ürün gamındaki en ucuz ikinci model olmasına rağmen, markanın Türkiye'deki tek modeli olarak satış sunuluyor.

Bunun nedeni ise, ABD'li markanın giriş otomobili olan Model 3'ün Çin'de üretilmesi olarak açıklanıyor. Mart ayından bu yan Çin'de ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan yüzde 40 ek vergi, Tesla'yı bu otomobili Türkiye'de satmaktan vazgeçirmiş durumda.

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Almanya'da üretilmesi sebebiyle Model Y'ye herhangi bir ek vergi uygulanmadığından, dünyadakinin aksine Model Y Türkiye'de Model 3'ten daha ucuz fiyat etiketine sahip olabiliyor. İşte bu durum da, Model 3'ün Türkiye'ye gelmeyişi sonucunu doğuruyor.

Bu noktada, Tesla yetkililerinin Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ek vergi kararı öncesinde, Model 3'ü Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandıklarını da belirtelim.

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