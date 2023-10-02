Yerli elektrikli otomobil markası Togg eylül ayına ilişkin teslimat verilerini açıkladı. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Sadece Eylül ayında 2.204, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 5.604 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk" ifadeleri yer aldı.

Ayın son gününden kareler 📸



Teslimatlarımız artarak devam ediyor 💪🏼



Sadece Eylül ayında 2.204, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 5.604 adet #T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk.



<🧿>#Toggether #Togg pic.twitter.com/3kI3LFRche — Togg (@Togg2022) October 2, 2023

HEDEF 28 BİN

Togg, Ağustos ayında 1965 adet aracı kullanıcılarla buluşturmuştu. Togg, yıl sonuna kadar toplamda 28 bin adet T10X üretmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Şirketin çekiliş sonucu otomobili almaya hak kazanan ilk 20 bin kişiye ise yıl sonuna kadar teslimatları yapacağı belirtilmişti.