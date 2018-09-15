Slovacko - Slavia Prague maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Slovacko, 16 Eylül 2018 Pazar günü Slavia Prague takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Slovacko 9 puanla 9. sırada, Slavia Prague 18 puanla 2. sırada bulunuyor. Slovacko, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Slavia Prague, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 709 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slovacko kazanırsa 6.25, beraberlik çıkarsa 3.75, Slavia Prague sahadan galip ayrılırsa 1.30 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Slovacko son hafta oynanan Viktoria Plzen maçında 1-4 yenildi.

Slavia Prague ise Dukla Praha karşılaşmasında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Slovacko, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Slavia Prague, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Slavia Prague, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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