Slutsksakhar - Gomel maçı ne zaman?

Slutsksakhar ve Gomel, 13 Temmuz 2018 Cuma günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:45. 27 puanlı Slutsksakhar 5. sırada bulunuyor, Gomel 10 puana sahip ve 15. sırada. Slutsksakhar, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gomel son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 101. İddaa'da Slutsksakhar kazanır 1.50, berabere biter 3.00, Gomel kazanır 4.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Slutsksakhar son haftadaki Dnepr Mogilev müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Gomel, Dinamo Brest karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Slutsksakhar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Slutsksakhar, kendi sahasında 9 gol attı, 3 gol yedi.

Gomel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Gomel, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.