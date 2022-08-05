Kritik ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek için bugün Soçi'ye gidecek. İki liderin, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra tahıl koridoru anlaşmasındaki son durumu ele alması bekleniyor

Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek
Kritik ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine bugün Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.

İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le gerçekleştireceği görüşmeyi değerlendirdi.

Peskov, iki liderin tahıl sevkiyatı konusunu da istişare etmesinin beklendiğini kaydetti.

Suriye ve Ukrayna’daki gelişmelerin de görüşmede ele alınmasının planlandığını aktaran Peskov, Karabağ’daki son gelişmelerin de yine yarınki görüşmede konuşulabileceğini belirtti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YPG/PKK'lı teröristlerden Azez'e roket saldırısı: 3 yaralı
DÜNYA YPG/PKK'lı teröristlerden Azez'e roket saldırısı: 3 ...
ABD'nin Nebraska eyaletinde patlama: 4 ölü
DÜNYA ABD'de iki evde patlama: 4 kişi öldü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'nın 'Brittney Griner' kararına tepki
DÜNYA Blinken'dan Rusya'ya 'Brittney Griner' tepkisi
Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı
DÜNYA Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı
Son dakika: Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması
DÜNYA Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması
NATO'nun genişlemesine karşı çıkan tek ABD'li Senatör kim?
DÜNYA NATO'nun genişlemesine karşı çıkan tek ABD'li Senatör ...
Irak'taki Haşdi Şabi, Sadr'ın parlamentoyu feshetme çağrısını reddetti
DÜNYA Irak'ta siyasi kriz devam ediyor: Erken seçim ...
İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri Viyana’da yeniden başladı
DÜNYA İran ile nükleer müzakereleri yeniden başladı
"Çin ziyaretin bedelini Tayvan'a ödetecek"
DÜNYA "Çin ziyaretin bedelini Tayvan'a ödetecek"
Stephen Hawking'in meşhur arabası satılıyor
DÜNYA Hawking'in meşhur arabası satılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.