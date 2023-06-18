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Haberler Gündem 3. Sayfa Sohbet için kuaföre gitmişti! Kanlı saldırının kurbanı oldu! - Haberler
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Tartıştığı kuaförün iş yerine kanlı saldırı! Sohbet için geldi, kurşunların hedefi oldu

Antalya'da bir restoranda garsonluk yapan Şahin P., daha önce tartıştığı kuaförün iş yerine giderek tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda kuaför Veli B. ile birlikte sohbet iş yerinde bulunan Hindistan asıllı Kenan Barış vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kenan Barış kurtarılamadı

Sohbet için kuaföre gitmişti! Kanlı saldırının kurbanı oldu! - Haberler
DHA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde restoranda garson olarak çalışan Şahin P., iş yerinin karşısındaki kuaförün işletmecisi Veli B. ile dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Şahin P., bugün saat 12.00 sıralarında kuaföre gelip, Veli B. ile yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin P., tabanca ile kuaför salonuna ateş etti. Kuaför Veli B. ile iş yerindeki Hindistan asıllı Kenan Barış (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis Şahin P.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Veli B.'yi Serik Devlet Hastanesi'ne, Kenan Barış'ı ise ilçede özel hastaneye götürdü. Kenan Barış, hastanede yaşamını yitirdi.

Kenan Barış'ın cenazesi otopsisi için morga götürüldü. Ayağından yaralanan Veli B.'nin tedavisi ise sürüyor.

Kenan Barış
Kenan Barış

Kuaförün yakınındaki restoranda garsonluk yapan Kenan Barış'ın, Veli B. ile sohbet ettiği sırada Şahin P.'nin elinde tabancayı görüp kaçmaya çalıştığı sırada kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

Şahin P.'nin kuaföre gelip bağırması, sonrasında tabancayla ateş ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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