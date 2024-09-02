Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler: 4-10 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 4-10 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta farklı ürünleri müşterisiyle buluşturan markette bu hafta ankastre, beyaz fırın, kavanoz, kıyma makinesi yer alıyor. Öte yandan okul malzemeleri de indirimler arasında bulunuyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-10 Eylül 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte bu haftaki yeni Eylül ayına özel ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        2
        3
        4
        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Galatasaray'dan Osimhen bombası!
        Galatasaray'dan Osimhen bombası!
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        İsrail'de genel grev!
        İsrail'de genel grev!
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru