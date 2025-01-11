Saç dökülmesinin herkes için olumsuz bir tablo olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslı Tatlıparmak, “Saç dökülmesi genetik, yaş, deri problemleri, hormonal sebepler, çeşitli tıbbi tedaviler, stres sebepli olsa da beslenme de bunda önemli bir rol oynuyor. Yapılan çalışmalar özellikle de şok diyetlerin saçlar üzerinde olumsuz etkilerde bulunduğunu gösteriyor. Kalori kısıtlaması, saç folikülüne enerji tedarikini etkiler ve bu da saç dökülmesine yol açabilir” diye konuştu.

"GÜNDE 50-100 TEL DÖKÜLME NORMAL"

Mevcut her saç telinin bir yaşam ömrünün olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tatlıparmak, “Saç folikülünün yaşam döngüsü doğası gereği döngüseldir ve bu süreç, ‘saç büyüme döngüsü’ olarak bilinir. Her saç teli 4- 6 yıl yaşar, sonra dinlenir ve daha sonra da dökülür. Saçların bu şekilde dökülmesi son derece doğal bir süreçtir ve günde 50-100 tel saç dökülmesi normal kabul edilir. Eğer bu sayıdan daha fazla saç teli dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durum alopesi (saç dökülmesi) olarak kabul edilir’’ ifadelerini kullandı.

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"BİLİNÇSİZ KALORİ KISITLAMASI SAÇLARI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Saç dökülmesi sebeplerinin arasında beslenme alışkanlıklarının önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Tatlıparmak, sözlerine şöyle devam etti: “Çalışmalar, çok düşük kalorili diyetlerin bilinçsizce uygulanması, yeterli kalori ve protein tüketilmediği beslenme rutinlerinin saç dökülmesine yol açabileceğini göstermektedir. Sağlıklı bir saç döngüsü ve saç telleri için proteinin yapı taşları olan amino asitlere ihtiyacı vardır. Bu nedenle yeterli protein içermeyen bir diyet, saç dökülmesi ve ince, kırılgan saçlar gibi saç büyüme anormalliklerine yol açabilir. Temel yağ asitleri, özellikle omega-3'ler, cildin, saçın ve tırnakların sağlığında önemli bir rol oynamaktadır. Omega-3 açısından zengin olan bu yiyecekleri beslenme rutininde bulundurmak gerekmektedir. Somon, ton balığı, uskumru gibi yağlı balıklar, keten tohumu, cevizler, kanola yağı, soya fasulyesi, tofu, brokoli, karnabahar, brüksel lahanası gibi turpgiller omega-3 kaynakları arasında sayılabilir.”