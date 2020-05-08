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ŞOK Marketler Tic. A.Ş., 2020 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ŞOK Marketler, 2020 yılının birinci çeyreğinde net satışlarını yüzde 33,1 oranında artırarak 4,7 milyar TL’ye çıkardı. ŞOK Marketler, 2020 yılının birinci çeyreğinde 221 yeni mağaza açarak yatırımlarını sürdürdü. Toplam mağaza sayısını 7 bin 436, toplam çalışan sayısını da 32 bin 37’e çıkaran ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk çeyreğinde 5,3 milyon TL net kâr elde etti.

2020 yılı birinci çeyrek rakamlarıyla ilgili açıklama yapan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Geçen yılı yaklaşık 30 bin istihdamla kapattık. Yılın ilk üç ayında 2 bin 299 kişiye yeni iş imkânı sağladık. Şu anda 32 bin kişiyi aşan büyük bir aileyiz. 2020 yılı içinde toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Güçlü finansal yapımız, müşteri odaklı iş stratejimizle 2020 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlardan dolayı mutluyuz” dedi.

COVID-19 salgınına karşı hem çalışan ve toplum sağlığını korumak, hem de kesintisiz hizmet sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü hijyen tedbirini aldıklarını belirten Uğur Demirel, “Toplumumuza hizmet eden çalışanlarımızın sağlığı için, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklama ve yönlendirmeler doğrultusunda, üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. İlk günden itibaren ciddi önlemler aldık ve bu önlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Şok Marketler çalışanları olmak üzere, tüm perakende çalışanlarına, üreticilerimize, tedarik zincirinde rol alan tüm paydaşlarımıza gösterdikleri özveriden ötürü minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

CEPTEŞOK İLE ÜCRETSİZ TESLİMATA DEVAM

Günümüzde sosyal mesafenin ve evde kalmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Uğur Demirel, “Bu doğrultuda CepteŞok uygulaması üzerinden adrese teslimat hizmetimizi mart ayında hızla hayata geçirdik. Bu hizmetimizle öncelikle 65 yaş üzerindeki ve evlerinden çıkamayan tüm komşularımıza hizmet götürüyoruz. Komşularımızın ihtiyaçlarını ‘market fiyatlarından’ ve hiçbir ‘ilave taşıma ücreti almadan’ adreslerine teslim ediyoruz. Yine, bankaların ve PTT şubelerinin kısıtlı hizmet verdiği bu dönemde, tüm ŞOK mağazalarımızdan sunduğumuz ’Para Transferi’ ve ‘Fatura Ödeme’ hizmetlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Toplumumuzun da alınan tedbirlere uymaya devam etmesi sayesinde bu zorlu günleri hep birlikte geride bırakacağımızı ümit ediyorum” açıklamasında bulundu.

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