Bir süredir, sokak hayvanları hakkında tehlikeli olup olmadığına dair tartışmalar sürüyordu. 24 Eylül yani bugün konu yeniden gündeme geldi ve Twitter'da TT oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "köpekleri toplayın" hashtag başlığında görüşlerini paylaştı. SOKAK KÖPEKLERİ TEHLİKELİ Mİ?

Twitter'da gündeme gelen sokak hayvanları konusunda tartışmalar sürerken, her kullanıcı kendi görüşlerini ileri sürdü. Kimi kullanıcılar, sokak köpekleri tarafından öldürülen insanların haberini paylaştı, kimi kullanıcılar ise sokak köpeklerinin saldırı anlarını gündeme taşıdı. Karşıt bir görüş olarak; bazı sosyal medya kullanıcıları sokak köpeklerinin bir tehlike olmadığını belirtti. Kullanıcılar, öldürülen veya zehirlenen hayvanların görüntülerini paylaştı ve "yazık değil mi?" diye sordu. SOSYAL MEDYA KULLANICILARI SOKAK KÖPEKLERİ HAKKINDA NE DİYOR?

Sokak köpekleri hakkındaki tartışma devam ediyor. Bazı vatandaşlar, özellikle gece vakitlerinde sokak köpeklerinden dolayı güvende hissetmediğini belirtiyor. Öte yandan bazı kullanıcılar, hayvanların gördüğü kötü muameleme sonucunda böyle olduğunu savunuyor. Son zamanlarda sokak köpeklerinin farklı vakitlerde birçok kişiyi yaraladığı ve öldürdüğü biliniyor. Bununla beraber, zehirlenen veya öldürülen sokak köpekleri de gündeme gelmişti. Kullanıcılar arasında bir uzlaşmaya varılamasa da konu hakkında tartışmalar devam ediyor. GÖZLER BELEDİYELERE DÖNDÜ