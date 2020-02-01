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Şu an itibariyle 259 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınının yarattığı kaygı ve panik bu kez Avustralya'nın Sidney kentinde 60 yaşındaki bir Çinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Daily Mail'in yerel basından aktardığı habere göre, Sidney'de bulunan Çin Mahallesi'nde 60 yaşındaki bir Çinli sokak ortasında kalp krizi geçirdi.

Koronavirüsten şüphelenen çevredekiler talihsiz adama yardım etmeyi ve kalp masajı yapmayı reddetti. Kalp krizi geçiren adamın olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.