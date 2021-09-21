Sokakta bisiklet sürmeyi öğrenen çocuklar artık eğitim alarak pedal çeviriyor

AA

Spor eğitmeni Enes Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra pek çok kişinin bisiklet sürmeyi bilmediğini ve planlı bir eğitime ihtiyaç duyduğunu fark etti.

Bunun üzerine Bisiklet Akademisi'ni kuran Erdoğan, meslektaşlarıyla başkentin ormanlarında verdiği eğitimlerle çocuklara hem bisiklet sürmeyi öğretiyor hem de doğayı keşfetmelerini sağlıyor.

Akademide, çocukların yanı sıra bisiklet kullanmayı öğrenemeyen veya sürüş tekniklerini ilerletmek isteyen yetişkinler de eğitim görüyor.

Akademinin kurucusu Enes Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet sporuyla insanları doğada rahat hareket edebilir hale getirdiklerini söyledi.

Üniversitede eğitim görürken bir hocasıyla bisiklet sürmeyi bilmeyenlerin nasıl öğrenmeleri gerektiğine kafa yorduklarını anlatan Erdoğan, bunun için müfredat belirlediklerini anlattı.

Çocuklara ve yetişkinlere rahatlıkla eğitim verdiklerini belirten Enes Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bisiklet kullanmayı daha güvenli hale getiriyoruz, daha hızlandırıyoruz. Sokakta bir yılda öğreniyorsanız biz burada onu 1 aya, 2 aya düşürüyoruz. Çocuklar veya yetişkinler, üzerine koyarak gittiğimiz için dünyanın her yerinde sürebilir hale geliyor. Bu da bir süre sonra tatilinizi de bisikletli yapmaya döndürebiliyor ve hızlı hareket edebilir oluyorsunuz. En önemli kısmı da çevreci bir ulaşım aracı kullanmaya başlıyorsunuz. Yine dışarıda öğrenebilirsiniz ama bir yere kadar öğrenebiliyorsunuz. Yeterli gelişimi tek başınıza sağlamanız çok mümkün olmuyor."

- "3 yılda 2 bin kişiye bisiklet sürmeyi öğrettik"

Bisiklet kültürünü geliştirmeyi ve ilerletmeyi amaçladıklarını, 3 yılda 2 bin kişiye bisiklet sürmeyi öğrettiklerini kaydeden Enes Erdoğan, akademide çocuk kulübü, yetişkin kulübü oluşturduklarını, bisikletlerle özel aktiviteler, şehir dışı kampları gibi etkinlikler düzenlediklerini de aktardı.

Akademideki çocuk kulübüne çocukların, 1-2 yıl devam ettiğini ve bu süreçte detaylı bisiklet sürmeyi öğrendiklerini ifade eden Erdoğan, "Akademide, çok dik yamaçlardan aşağı inmeyi, çıkmayı, bisiklet çok iyi kontrol etmeyi, çok hızlı dönüşleri, atlamaları, zıplamaları öğrendikleri çocuk kulübü var. Bu kulüpte çok daha uzun süreli bir eğitim süreci var." dedi.

Akademide eğitim gören ilkokul 3. sınıf öğrencisi Mehmet Emre Kasap da bisiklet sürmeyi öğrenmek için akademiye geldiğini ifade ederek, "Bisiklet sürmeyi eskiden öğrenmiştim ama koronavirüs olduğu için dışarı çıkamadım ve unuttum. Birkaç aya kadar öğrenmeyi düşünüyorum. Mahallemde öğretmenim yok ve orada bisikletimi kullanacak yerim olmadığı için bu okula geldim. Ormanda sürmek daha güvenli çünkü arabalar giremiyor." diye konuştu.

13 yaşındaki Batu Semih Bozkurt ise bisiklet sürmeyi dayısından öğrendiğini belirterek, "Bisiklet Akademisine girmeden önce düşüyordum, kontrol edemiyordum bisikleti. Burada bana düşmemeyi öğrettiler, yeni şeyler öğrettiler." dedi.