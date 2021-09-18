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Haberler Dünya Avrupa ŞOKE EDEN ZİRVE! Son dakika: Türkiye'den 9 AB ülkesine tepki! - Haberler
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Türkiye'den 9 AB ülkesine tepki!

AB’nin dokuz üyesinin Yunanistan'ın başkenti Atina’da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan ortak bildiriye tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz" dedi.

ŞOKE EDEN ZİRVE! Son dakika: Türkiye'den 9 AB ülkesine tepki! - Haberler
Türkiye'den 9 AB ülkesine tepki!
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AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesi'nin sonunda yayımlanan ortak bildirinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümlerinin taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk olduğunu bildirdi.

AA'da yer alan habere göre Bilgiç, MED9 Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, AB'nin 9 üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) dün Atina’da yaptıkları zirve sonucunda yayımlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümlerinin önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk olduğunu belirtti.

Bilgiç, "Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY'nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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