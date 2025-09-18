Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Festivalin ilk gününde gösteri yapan SOLOTÜRK, festival boyunca gösteri uçuşlarına devam edecek. İşte, SOLOTÜRK 18-20 Eylül gösteri programı...