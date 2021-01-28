Somali'de iki eyalet, krize neden olan Seçim Komisyonu üyelerini atadı

AA

Uluslararası toplumun özellikle de Birleşmiş Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi James Swan'ın eyalet yönetimlerini ikna çabalarıyla, iki eyalet de 8 komisyon üyesi atamayı kabul etti.

Federal hükümetin atadığı komisyon üyelerinin, Puntland ve Jubaland temsilcileriyle ilerleyen günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.

Ülkede 8 Şubat'ta cumhurbaşkanlığı seçimiyle sonlanması beklenen seçim süreci, federal hükümetin atadığı komisyon üyelerine ilişkin itiraz ve bazı eyaletlerin üye atamasını geciktirmesi nedeniyle kilitlenmişti.

- Somali'de seçim sistemi

Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri art arda yapılan Somali'de Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi de eyalet konseylerince belirleniyor. Seçilen parlamento üyeleri, oylarıyla hem Meclis Başkanı'nı hem de yeni Cumhurbaşkanı'nı belirliyor.

Halihazırda kendine özgü bir kabile sistemi uygulanan Somali’de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılı olunamadı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında Meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Somali'de cumhurbaşkanı adayları arasında 2 eski cumhurbaşkanı, 1 başbakan ve 1 meclis başkanı bulunuyor.,