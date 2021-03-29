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Somalili kadına şiddet uygulayan şüphelinin kimliği tespit edildi

Keçiören'de bir kişinin, Somalili kadına şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı

Somalili kadına şiddet uygulayan şüphelinin kimliği tespit edildi
AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'de Somalili bir kadına şiddet uygulayan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Alınan bilgiye göre, polis, sosyal paylaşım sitesinde, Somalili bir kadına şiddet uygulanmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmada, paylaşılan görüntülerdeki 39 yaşındaki Somali uyruklu Fosiya Ahmed Sheikh Abdi'nin, komşusu tarafından darbedildiği tespit edildi.

Görüntülerde, Somalili kadını darbederken, "Gidin buradan Somali'ye, istemiyorum sizi." şeklinde bağıran kişinin, 25 yaşındaki Kamil A. olduğu belirlendi.

"Kasten yaralama, nefret ve ayrımcılık" suçlarından aranan şüphelinin, "tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 4 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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