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Fransa'da son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düştü

Fransız Kasırga ve Fırtına Gözlemevi Keraunos açıklamasına göre, dün öğleden sonra başlayan fırtınalı hava koşullarıyla birlikte son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düşmesi kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düştü
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AA

Fransa'da son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düşmesi kaydedildi.

Fransız Kasırga ve Fırtına Gözlemevi Keraunos'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra başlayan fırtınalı hava koşulları sırasında son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düşmesi tespit edildi.

Böylece söz konusu bölgelerde saate ortalama 1041 defa yıldırım düşmüş oldu.

Fırtınalı hava nedeniyle ülkenin doğusunda da yoğun dolu yağışı meydana geldi.

Öte yandan sosyal medyada ülkenin farklı yerlerinde yıldırım düşmesi anlarını yansıtan çok sayıda görsel paylaşıldı.

Fransız basını da kötü hava koşulları nedeniyle 69 bölgede orta seviye olan turuncu alarm düzeyine geçildiğini aktardı.

Fransız Meteoroloji İdaresi, perşembe günü ülkede, gelecek günlerde birçok bölgede kuvvetli fırtına ve yağış olacağı uyarısında bulunmuştu.

Fransa zaman zaman yağış alsa da Avrupa'da en kurak dönem geçiren başlıca ülkeler arasında yer alıyor.

*Haberin görselleri Unsplash tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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