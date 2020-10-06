İşte bilgisayar fiyatlarında son durum!

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de yıllık enflasyonun (TÜFE) yüzde 11.75 olarak açıklandığı eylül ayında, koronavirüs salgını ile birlikte artan talebin etkisinin net bir şekilde gözlendiği teknoloji pazarında yıllık fiyat artışları yüzde 70’leri aştı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Covid-19 salgını ile artan evden çalışma ve uzaktan eğitimin bilgisayar başta olmak üzere teknoloji ürünleri üzerinde yarattığı fiyat baskısı eylül ayında da etkisini sürdürdü.

SON BİR YILDA BİLGİSAYAR FİYATLARI NEREDEN NEREYE GELDİ?

Ay Fiyat (TL) Eylül 2019 4123 Ekim 2019 4203 Kasım 2019 4247 Aralık 2019 4280 Ocak 2020 5998 Şubat 2020 6040 Mart 2020 6218 Nisan 2020 6598 Mayıs 2020 6795 Haziran 2020 6819 Temmuz 2020 6838 Ağustos 2020 7002 Eylül 2020 7187

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül 2020 itibariyle Türkiye'de son bir yılda bilgisayar fiyatları yüzde 74.3 yükseldi. Geçen yılın eylül ayında ortalama fiyatı 4 bin 123 TL seviyesinde olan bilgisayar fiyatları bu yılın eylül ayında 7 bin 187 TL'ye ulaştı.

EBA, ZOOM, TEAMS... TALEBİ ARTIRDI

Eylül 2019 Ağustos 2020 Eylül 2020 Aylık Değişim Yıllık Değişim Telefon 2282 3726 3785 1.6% 65.9% Bilgisayar 4123 7002 7187 2.6% 74.3% Tablet 1098 1373 1426 3.9% 29.9% Oyun Konsolu 3029 4014 3905 -2.7% 28.9% Televizyon 2497 3143 3284 4.5% 31.5%

2020 yılının başında Türkiye’deki ortalama 6 bin TL’yi aşmayan bilgisayar fiyatları, uzaktan eğitim için oluşturulan EBA platformu ve Zoom ile Teams gibi uygulamalara artan taleple birlikte artan talebin yanısıra, salgın ile yaşanan üretim ve nakliye sıkıntılarının etkisiyle geçen ay 7 bin 187 TL’ye çıktı.

Böylece 2020 yılının başından bu yana ortalama bilgisayar fiyatlarındaki artış 1100 TL’yi geçmiş oldu. Yine EBA başta olmak üzere, uzaktan eğitim uygulamalarına erişim için kullanılan bir diğer teknolojik cihaz olan tablet bilgisayarların fiyatları da yıllık bazda yüzde 30’lar seviyesinde arttı.

Yıllık fiyat artışı televizyonlarda yüzde 31’i geçerken, akıllı telefonlarda ise bu oran yüzde 66’yı buldu. Aylık bazda eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.7 gerileyen oyun konsollarının ortalama satış fiyatı ise 3 bin 905 TL olarak kayıtlara geçti.

'İNTERNET HIZIM DÜŞÜK, ARKA ODALARDA ÇEKMİYOR!...'

Öte yandan EBA, Zoom ve Teams gibi platformları ile artan internet kullanımı, evlerdeki internet hızlarını da sorgulatır hale geldi. "İnternet hızım düşük, arka odalarda çekmiyor" gibi şikayetler başta olmak üzere bu alanda tüketicilerin en çok yaşadığı sorunlara ve sorunlara karşı neler yapılabileceğine, hazırladığımız ve yukarıda sunduğumuz video ile dikkat çekmek istedik.