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Covid-19, EBA, Zoom, Teams... Bilgisayar fiyatlarını nereden nereye getirdi?

Yıllık enflasyonun yüzde 11.75 olduğu Türkiye'de bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş eylül ayında da devam etti. Koronavirüs ile artan evden çalışma ve uzaktan eğitim ile arz ve nakliye sıkıntılarının sarstığı bilgisayar pazarında ortalama fiyatlar geçen yıla göre yüzde 74.3 arttı. TÜİK verilerine göre yılbaşından bu yana bilgisayar fiyatlarındaki görülen ortalama artış 1.100 TL’yi geçti. Necdet Çalışkan'ın haberi...

Son bir yılda bilgisayar fiyatları nereden nereye geldi?
İşte bilgisayar fiyatlarında son durum!
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Necdet Çalışkan

Türkiye’de yıllık enflasyonun (TÜFE) yüzde 11.75 olarak açıklandığı eylül ayında, koronavirüs salgını ile birlikte artan talebin etkisinin net bir şekilde gözlendiği teknoloji pazarında yıllık fiyat artışları yüzde 70’leri aştı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Covid-19 salgını ile artan evden çalışma ve uzaktan eğitimin bilgisayar başta olmak üzere teknoloji ürünleri üzerinde yarattığı fiyat baskısı eylül ayında da etkisini sürdürdü.

SON BİR YILDA BİLGİSAYAR FİYATLARI NEREDEN NEREYE GELDİ?

AyFiyat (TL)
Eylül 20194123
Ekim 20194203
Kasım 20194247
Aralık 20194280
Ocak 20205998
Şubat 20206040
Mart 20206218
Nisan 20206598
Mayıs 20206795
Haziran 20206819
Temmuz 20206838
Ağustos 20207002
Eylül 20207187

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül 2020 itibariyle Türkiye'de son bir yılda bilgisayar fiyatları yüzde 74.3 yükseldi. Geçen yılın eylül ayında ortalama fiyatı 4 bin 123 TL seviyesinde olan bilgisayar fiyatları bu yılın eylül ayında 7 bin 187 TL'ye ulaştı.

EBA, ZOOM, TEAMS... TALEBİ ARTIRDI

Eylül 2019Ağustos 2020Eylül 2020Aylık DeğişimYıllık Değişim
Telefon2282372637851.6%65.9%
Bilgisayar4123700271872.6%74.3%
Tablet1098137314263.9%29.9%
Oyun Konsolu302940143905-2.7%28.9%
Televizyon2497314332844.5%31.5%

2020 yılının başında Türkiye’deki ortalama 6 bin TL’yi aşmayan bilgisayar fiyatları, uzaktan eğitim için oluşturulan EBA platformu ve Zoom ile Teams gibi uygulamalara artan taleple birlikte artan talebin yanısıra, salgın ile yaşanan üretim ve nakliye sıkıntılarının etkisiyle geçen ay 7 bin 187 TL’ye çıktı.

Böylece 2020 yılının başından bu yana ortalama bilgisayar fiyatlarındaki artış 1100 TL’yi geçmiş oldu. Yine EBA başta olmak üzere, uzaktan eğitim uygulamalarına erişim için kullanılan bir diğer teknolojik cihaz olan tablet bilgisayarların fiyatları da yıllık bazda yüzde 30’lar seviyesinde arttı.

Yıllık fiyat artışı televizyonlarda yüzde 31’i geçerken, akıllı telefonlarda ise bu oran yüzde 66’yı buldu. Aylık bazda eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.7 gerileyen oyun konsollarının ortalama satış fiyatı ise 3 bin 905 TL olarak kayıtlara geçti.

'İNTERNET HIZIM DÜŞÜK, ARKA ODALARDA ÇEKMİYOR!...'

Öte yandan EBA, Zoom ve Teams gibi platformları ile artan internet kullanımı, evlerdeki internet hızlarını da sorgulatır hale geldi. "İnternet hızım düşük, arka odalarda çekmiyor" gibi şikayetler başta olmak üzere bu alanda tüketicilerin en çok yaşadığı sorunlara ve sorunlara karşı neler yapılabileceğine, hazırladığımız ve yukarıda sunduğumuz video ile dikkat çekmek istedik.

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