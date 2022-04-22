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Bedirhan 14 aylıktı! Feci olay! 0:00 / 0:00

İHA

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 5 ay önce akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay tarihinde 9 aylık olan Bedirhan Efe D., evlerinde sehpanın kenarını tutunarak yürümek istedi.

YÜRÜRKEN KAFA ÜZERİNE DÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre bu sırada aniden kafa üstü düşerek yaralanan bebek, ailesi tarafından önce Hamamözü Devlet Hastanesine kaldırıldığı, ilk müdahalesinin ardından da Merzifon Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

5 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Merzifon Devlet Hastanesi'nden de önceki gün Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Bedirhan bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.