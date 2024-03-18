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        Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: 18 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Sayısal Loto sonuç sorgulama: 18 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

        Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sona erdi. Sayısal Loto çekilişi, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştiriliyor. İşte, 18 Mart 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 21:38 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:38
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        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı
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        Çılgın Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekiliş sonuçları saat 21:30'da açıklandı. Binlerce kişinin şansını denediği Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte 18 Mart 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

        18 MART 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        3 - 18 - 68 - 84 - 87 - 88

        JOKER 26 + SÜPERSTAR 4

        SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var!

        Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.

        Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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