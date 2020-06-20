Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü korona tablosuna göre vaka sayısı 185.245'e yükselmişti. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.905 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte en güncel Koronavirüs tablosu...

20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs tablosu günlük olaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Bakan Koca açıklamalarını, aakşam saat 20.00 civarında resmi Twitter hesabı üzerinden yapıyor. Bakan Koca 20 Haziran koronavirüs tablosunu açıklar açıklamaz detaylar haberimzide yer alacak.

19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor. "

4 BİN 905 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 185 BİN 245

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 41 bin 316 testten 1214'ü pozitif çıktı, 23 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 185 bin 245 oldu. Toplamda 4 bin 905 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, entübe edilmiş hasta sayısı 310 oldu. 157 bin 516 hasta da iyileşti.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS TABLOSU

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 bin 424

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 121 bin 424'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 121 bin 424'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 298 bin 108 vakanın tespit edildiği, bunlardan 956 bin 77'sinin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 220 bin 607 aktif vaka bulunuyor.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 889 arttı

Rusya’da son 24 saatte 85 bölgede 7 bin 889 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 576 bin 952’ye yükseldiği bildirildi. Gün içinde 161 kişi hayatını kaybederken, iyileşen hasta sayısı ise 334 bini geçti.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, Rusya’da son 24 saatte 85 bölgede 7 bin 889 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, böylelikle toplam vaka sayısının 576 bin 952’ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, “Son 24 saatte Rusya’da 85 bölgede 7 bin 889 teyitli yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, vakaların 2 bin 579’unda semptomlar görülmedi” ifadeleri kullanıldı.

Yeni vakalardan 1.057’sinin Moskova’da, 591’inin Moskova bölgesinde, 280’inin Hantı-Mansiysk Özerk Bölgesinde kaydedildiği, St. Petersburg’da 232, Nijniy Novgorod bölgesinde 228, Sverdlovsk bölgesinde ise 224 yeni vaka saptandı.

Çin'de Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için klinik çalışmalarda ikinci faza geçildiği belirtildi.

Çin'de Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Çin Tıp Bilimleri Akademisi’ne bağlı Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısı için faz 1 çalışmalarının tamamlandığı ve 2'inci faza geçildiği belirtildi.

Aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin test edileceği 2'inci aşama çalışmalarının Yunnan eyaletinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na göre, şuana kadar, 5 farklı potansiyel Kovid-19 aşısı klinik araştırılmanın yapılması için onay aldı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında kayıtlara geçen vaka sayısı 8 milyon 800 bin 798'e ulaşırken son verilere göre, toplam 463 bin 450 kişi hayatını kaybetti.