Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını yaptı. Yeni asgari ücret belli oldu. 2019'da uygulanacak asgari ücret net 2 bin 20 TL oldu. Rakamların oybirliği ile belirlendiği açıklandı.

ARTIŞ ORANI YÜZDE 26.5



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu oluşturan işçi, işveren ve bakanlık heyetleri bugün saat 10:00'da son kez bir araya geldi. Son görüşmenin ardından 2019’da geçerli olacak asgari ücret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019'da uygulanacak asgari ücretin net 2 bin 20 TL olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl net asgari ücret 1.603 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücrette artış yüzde 26.5 oldu.

İLK TOPLANTI 6 ARALIK'TA YAPILMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. İkinci toplantı 13 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için üçüncü toplantı 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son olarak 20 Aralık'ta toplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir işçinin asgari geçim geçim rakamını sundu. TÜİK'in raporuna göre, bir işçinin aylık geçim ücreti 2 bin 213 TL. Geçen yıl TÜİK'in asgari geçim ücreti 1.893 TL seviyesindeydi.

ASGARİ ÜCRET 2018'DE NE KADARDI?

Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri

(01.01.2018 - 31.12.2018) Brüt Ücret 2.029,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL Gelir Vergisi 258,76 TL Damga Vergisi 15,40 TL Kesintiler Toplamı 578,59 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12 TL

Asgari Ücret 2018 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 1.603,12 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.633,57 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.656,40 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.679,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.603,12 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.625,95 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.648,79 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.679,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 1.694,45 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 1.709,67 TL





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