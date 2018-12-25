2019'da kim ne kadar AGİ alacak

AGİ ne kadar oldu sorusunun cevabı, yeni asgari ücretle birlikte belli oldu. Buna göre En yüksek AGİ aylık 67.39 TL artacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında 2019 yılında uygulanacak brüt asgari ücret 2 bin 558 TL, net asgari ücret de 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Asgari ücrette yüzde 26 oranında artış yapıldı.

Asgari ücret, sayıları yirmi milyona yaklaşan işçiler ve memurların her ay aldığı asgari geçim indirimini (AGİ) belirliyor. AGİ tutarları da enflasyon artışına paralel olarak yüzde 26 oranında arttı. Buna göre, bekar işçilerin 152.21 lira olan AGİ tutarı 191.85 liraya, eşi çalışmayan, üç çocuklu işçinin aldığı AGİ tutarı ise 258.76 liradan 326.15 liraya çıkacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre böylece en düşük AGİ aylık 39.64 lira, yıllık 475 TL; en yüksek AGİ de aylık 67.39 TL, yıllık 808.68 TL artacak.

Eşi çalışmayan 3 çocuklu işçi ile eşi çalışan 5 çocuklu işçinin aldığı asgari ücretin tamamı vergi dışı kalmış oluyor.

KİM NE KADAR ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ALACAK? 2018 2019 Bekar 152.21 191.85 Evli, eşi çalışmayan 182.66 230.22 Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 205.49 259.00 Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 228.32 287.78 Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 258.76 326.15 Evli, eşi çalışan 152.21 191.85 Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 175.04 220.63 Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 197.88 249.41 Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 228.32 287.78 Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 243.54 306.96 Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 258.76 326.15

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