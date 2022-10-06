2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Son dakika: 2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu! Annie Ernaux kimdir?
ABONE OL

2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. İsveç Akademisi, 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Fransız yazar Annie Ernaux'a verildiğini duyurdu

Son dakika: 2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu! Annie Ernaux kimdir?
HABERTURK.COM

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. İsveçli akademi üyeleri 2022 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'ne Fransız yazar Annie Ernaux'u layık gördü.

ANNIE ERNAUX KİMDİR?

Annie Ernaux, 1 Eylül 1940'ta, Lillebonne’da, işçi sınıfına mensup bir ailede doğdu. Çocukluğunu Normandiya'da geçirdi. Edebiyat öğrenimi gören yazar uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı. Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Boş Dolaplar ile ortaya koydu. Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinselllik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktardı. Ernaux'un, Boş Dolaplar, Yalın Tutku, Babamın Yeri, Seneler adlı kitapları bulunuyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL NELER YAŞANDI?

2021 yılı Nobel Edebiyat Ödülü, 'Kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerini ve mültecilerin kaderini uzlaşmaz ve merhametli bir şekilde ele alması nedeniyle' roman yazarı Abdulrazak Gurnah'a verilmişti. Yazar, 10 milyon İsveç kronunun sahibi olmuştu.

115 KEZ VERİLDİ

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2022 yıllarında 115 kez verildi. Toplam 119 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırılmıştı.

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar olmuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Altın Portakal'da Iguana Tokyo'nın gösterimi yapıldı
KÜLTÜR-SANAT Altın Portakal'da Iguana Tokyo'nun gösterimi yapıldı
Bakan Ersoy 'Kültür Yolu Festivalleri' il sayımızı 10'a çıkartacağız
KÜLTÜR-SANAT 'Kültür Yolu Festivalleri' il sayısı 10'a çıkacak
İşin Aslı isimli fotoğraf sergisi 7 Ekim'de açılacak
KÜLTÜR-SANAT İşin Aslı isimli fotoğraf sergisi 7 Ekim'de açılacak
"Paraya Hayır!" sahneye taşınıyor
KÜLTÜR-SANAT "Paraya Hayır!" sahneye taşınıyor
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezonu Macar şef Varga ile açıyor
KÜLTÜR-SANAT Sezonu Macar şef Varga ile açıyorlar
İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başladı
KÜLTÜR-SANAT İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali ...
'Bomboş' ve 'Kurak Günler' Altın Portakal'da izleyiciyle buluştu
KÜLTÜR-SANAT 'Bomboş' ve 'Kurak Günler' Altın Portakal'da ...
Arter’de çevrimiçi buluşmalar 10-22 Ekim'de
KÜLTÜR-SANAT Arter’de çevrimiçi buluşmalar 10-22 Ekim'de
Filmekimi 'Bones and All'la kapanacak
KÜLTÜR-SANAT Filmekimi 'Bones and All'la kapanacak
İş Sanat 'Cuma İş Çıkışı' konserinde Sufle keyfi
KÜLTÜR-SANAT 'Cuma İş Çıkışı' konserinde Sufle keyfi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.