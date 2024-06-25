Fransa-Polonya maçı CANLI YAYIN

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Fransa ile Polonya kozlarını paylaşıyor.

STAT: BVB Dortmund

HAKEM: Marco Guida

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT Spor

Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola

Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

HOLLANDA-AVUSTURYA CANLI

FRANSA 42 YILDIR KAYBETMİYOR

Fransa ile Polonya, tarihlerinde 18. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 17 maçta Fransa 9, Polonya 3 kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti. Bu maçlarda "Horozlar" 30, Polonya ise 17 gol attı.

Rakibine 42 yıldır kaybetmeyen Fransa, son 8 maçta rakibine yenilmezken, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Polonya, son galibiyetini 1982 Dünya Kupası üçüncülük maçında 3-2'lik sonuçla elde etti.