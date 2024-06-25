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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Fransa-Polonya maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Fransa-Polonya maçı CANLI YAYIN

        Fransa-Polonya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 D Grubu'nda Fransa ile Polonya karşı karşıya geliyor. Fransa'ya son 16 turuna kalmak için 1 puan yeterli olacak. Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı. Fransa Polonya maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.06.2024 - 18:02 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:02
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Fransa ile Polonya kozlarını paylaşıyor.

        STAT: BVB Dortmund

        HAKEM: Marco Guida

        SAAT: 19.00

        YAYIN: TRT Spor

        Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola

        Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        HOLLANDA-AVUSTURYA CANLI

        HOLLANDA-AVUSTURYA MAÇI CANLI ANLATIM

        FRANSA 42 YILDIR KAYBETMİYOR

        Fransa ile Polonya, tarihlerinde 18. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 17 maçta Fransa 9, Polonya 3 kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti. Bu maçlarda "Horozlar" 30, Polonya ise 17 gol attı.

        Rakibine 42 yıldır kaybetmeyen Fransa, son 8 maçta rakibine yenilmezken, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Polonya, son galibiyetini 1982 Dünya Kupası üçüncülük maçında 3-2'lik sonuçla elde etti.

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        FRANSA'YA BERABERLİK YETİYOR

        Gruptaki son maçına 4 puanla çıkan Fransa'ya Polonya karşısında alacağı 1 puan son 16 turuna yükselmesi için yeterli olacak.

        İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen, ikinci karşılaşmada ise Hollanda ile 0-0 berabere kalan Fransa, grupta 4 puan ile aynı puana ve averaja sahip Hollanda'dan 1 gol az attığı için ikinci sırada yer alıyor.

        Grubun diğer maçında ise Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Eğer Hollanda da kazanırsa, Fransa'ya grup liderliği için "Portakallar"dan en az 2 gol daha farklı bir galibiyet gerekecek. Fransa, Hollanda'dan 1 gol daha fazla farkla kazanırsa, puan ve averaj eşitliği olacak ve ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek.

        Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Üç puanlı Avusturya'ya 3-1 mağlup olan Polonya, ikili averajda rakibinin gerisinde bulunduğu için son sırada Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

        KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

        Fransa'da 2 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı kartı bulunan Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.

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