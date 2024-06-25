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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi!

        Beşiktaş, Rafa Silva ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 19:15 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:21
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        Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
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        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından ikinci transferini Benfica forması giyen Rafa Silva ile yaptı.

        KAP'A BİLDİRDİ

        Beşiktaş, Rafa Silva ile görüşmelere başlandığını saat 19.03'te KAP'a bildirdi.

        Siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva transferini bitirdi.

        İSTANBUL'A GELİYOR

        Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın bu akşam 20:30'da İstanbul'a gelecek. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Rafa Silva'nın transferi için dün gece Lizbon'a gitti.

        Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva 2016'da 16 milyon Euro'ya Braga'dan transfer edilmişti.

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