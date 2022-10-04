2022 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger'a layık görüldüğü açıklandı.

Ödülün 3 bilim insanına 'dolaşık fotonlarla yapılan deneyler, Bell eşitsizliklerinin ihlalini tespit ve kuantum bilgi bilimine öncülük ettikleri' için verildiği belirtildi.

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

2021'DE DE 3 BİLİM İNSANINA VERİLMİŞTİ

2021'de de ödülü Japon meteorolog ve klimatolog Syukuro Manabe, Alman oşinograf ve iklim modelleyicisi Klaus Hasselmann ve İtalyan teorik fizikçi Giorgio Parisi kazanmıştı.

"Dünya'nın ikliminin fiziksel modellemesini yapan, küresel ısınmayı hatasız öngören ve değişkenliğini ölçen" Manabe ve Hasselmann'ın "karmaşık sistemlerin kavranmasına ezber bozan katkı sundukları" bildirilmiş, Parisi'nin de "atomdan gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerde dalgalanmalar ve düzensizliğin etkileşimini keşfinden" ötürü ödüle layık görüldüğü ifade edilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.