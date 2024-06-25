Bungalov işletmecilerinin kavgası kanlı bitti! Sakarya'da, cezaevinden izinli çıkan Volkan Sağıroğlu'nu bungalov işletmeciliği yaptığı tesiste çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Cenk Ö., jandarma tarafından yakalandı. Kendisi gibi bungalov işletmesi olan Sağıroğlu'nu vurduktan sonra 112'yi arayarak ihbarda bulunduğu belirtilen Cenk Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:43 facebook

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